Yayınlanma: 29.06.2023 - 19:17

Güncelleme: 29.06.2023 - 19:18

Monica Bellucci, 2024 yılında yayımlanacak olan Beterböcek 2 filmi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yurttaşlar Monica Bellucci'nin kim olduğunu, nereli olduğunu, oynadığı dizi ve filmleri merak ediyor. Peki, Monica Bellucci kimdir, kaç yaşında, nereli? Monica Bellucci hangi dizi ve filmlerde oynadı? Monica Bellucci evli mi?

MONICA BELLUCCI KİMDİR?

"Monica Anna Maria Bellucci", İtalya'da nakliyat şirketi sahibi Luigi Bellucci ile ressam Maria Gustinelli'nin kızı olarak 1964'te dünyaya geldi. İran asıllı Bellucci, 16 yaşında Liceo Classico isimli okula başladığı sıralarda modellikle tanıştı. İlk olarak, Perugia Üniversitesinde avukatlık kariyerinde ilerlemek için hukuk eğitimi gördüğü sıralarda okul masraflarını karşılamak amacıyla modellik yaptı. Fakat modelliğin cazibesi Monica'yı hukuk eğitiminden uzaklaştırdı. 1,73 m boyundaki Bellucci, 1988’de Avrupa’nın moda merkezlerinden biri olan Milano’ya taşındı. Fransız Elle dergisi gibi dergiler için poz verdikten sonra Giuseppe Tornatore’nin çektiği Dolce & Gabbana’nın Black & White reklam filminde oynadı.

1989’da oyunculuğa geçmek için dersler almaya başlayan Bellucci, 1990’ların başında birkaç televizyon filminde yer aldı. 1992 yılında ilk büyük sinema denemesi olan ve Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins ve Keanu Reeves’in başrollerinde olduğu Francis Ford Coppola filmi Bram Stoker’s Dracula'da, Dracula'nın vampir kadınlarından birini canlandıran Bellucci, 2000’e kadar yaklaşık 20 filmde oynadı. 2000 yapımı Giuseppe Tornatore filmi Malena’da, 'Malena' karakterini canlandıran Bellucci, bu başrol sayesinde büyük dikkat çekti. İngilizce konuşulan çevrelerde de büyük alkış toplayan Malena’nın ardından 2002 yapımı Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre’da ‘Kleopatra’yı oynadı. Aynı yıl Gaspar Noé’nin büyük yankı yapan filmi Dönüş Yok’ta oynadığı başrolle dünya çapında üne kavuştu.

MONICA BELLUCCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Vita coi figli - Elda

Mozart in the Jungle - Alessandra

İkiz Tepeler

On the Milky Road - Nevesta

Dix pour cent

Asterix & Obelix

Call My Agent! - Kendisi

Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti - Tina Modotti

The Miracle - Madonna

Das kleine Fernsehspiel

Alisea and the Dream Prince

Stasera Casa Mika

MONICA BELLUCCI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

The Raffie - Francesca

Bram Stoker's Dracula - Dracula'nın Gelini

L'appartement - Lisa

Dobermann - Nat

Franck Spadone - Laura

Under Suspicion - Chantal Hearst

Malèna - Malèna Scordia

Le Pacte des Loups - Sylvia

Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre - Cleopatra

Dönüş Yok - Alex

Tears of the Sun - Lena Fiore Kendricks

Ricordati di me - Alessia

The Matrix Reloaded - Persephone

The Passion of the Christ - Mary Magdalene

She Hate Me - Simona Bonasera

The Brothers Grimm - The Mirror Queen

Combien tu m'aimes? - Daniela

Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi - Lucia

The Stone Council - Diane Thiberge

Shoot 'Em Up - Donna Quintano

Le deuxième souffle - Manouche

Wild Blood - Luisa Ferida

Don't Look Back - Jeanne

The Private Lives of Pippa Lee - Gigi Lee

Baarìa - La porta Del Vento - Bricklayer'ın kız arkadaşı

Omaggio a Roma - Tosca

The Sorcerer's Apprentice - Veronica

Manuale d'amore 3 - Viola

A Burning Hot Summer - Angèle

Gergedan Mevsimi - Mina

Ville-Marie - Sophie Bernard

James Bond Spectre - Lucia Sciarra

Nekrotronic - Finnegan

The Best Years of a Life - Elena

Spider in the Web - Angela

MONICCA BELLUCCI EVLİ Mİ?

Monica Bellucci, 1989’dan 1995’e kadar aktör Nicola Farron ile nişanlı kaldı. 1999 yılında Dobermann ve Dönüş Yok da dâhil olmak üzere birçok filmde beraber oynadığı ünlü Fransız sinema oyuncusu Jean-Pierre Cassel’in oğlu Vincent Cassel ile evlenen Bellucci, 12 Eylül 2004'te Roma’da Deva adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 2010'da Leonie isminde ikinci kızı dünyaya geldi. 2013'te boşandı.