Monica Bellucci kimdir, kaç yaşında, nereli? Monica Bellucci hangi dizi ve filmlerde oynadı? Monica Bellucci evli mi?
Monica Bellucci, Dönüş Yok filminde canlandırdığı Alex karakteri ile tanınıyor. Ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yurttaşlar Monica Bellucci'nin kim olduğunu, nereli olduğunu, oynadığı dizi ve filmleri merak ediyor. Peki, Monica Bellucci kimdir, kaç yaşında, nereli? Monica Bellucci hangi dizi ve filmlerde oynadı? Monica Bellucci evli mi?
Monica Bellucci, 2024 yılında yayımlanacak olan Beterböcek 2 filmi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yurttaşlar Monica Bellucci'nin kim olduğunu, nereli olduğunu, oynadığı dizi ve filmleri merak ediyor. Peki, Monica Bellucci kimdir, kaç yaşında, nereli? Monica Bellucci hangi dizi ve filmlerde oynadı? Monica Bellucci evli mi?
MONICA BELLUCCI KİMDİR?
"Monica Anna Maria Bellucci", İtalya'da nakliyat şirketi sahibi Luigi Bellucci ile ressam Maria Gustinelli'nin kızı olarak 1964'te dünyaya geldi. İran asıllı Bellucci, 16 yaşında Liceo Classico isimli okula başladığı sıralarda modellikle tanıştı. İlk olarak, Perugia Üniversitesinde avukatlık kariyerinde ilerlemek için hukuk eğitimi gördüğü sıralarda okul masraflarını karşılamak amacıyla modellik yaptı. Fakat modelliğin cazibesi Monica'yı hukuk eğitiminden uzaklaştırdı. 1,73 m boyundaki Bellucci, 1988’de Avrupa’nın moda merkezlerinden biri olan Milano’ya taşındı. Fransız Elle dergisi gibi dergiler için poz verdikten sonra Giuseppe Tornatore’nin çektiği Dolce & Gabbana’nın Black & White reklam filminde oynadı.
1989’da oyunculuğa geçmek için dersler almaya başlayan Bellucci, 1990’ların başında birkaç televizyon filminde yer aldı. 1992 yılında ilk büyük sinema denemesi olan ve Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins ve Keanu Reeves’in başrollerinde olduğu Francis Ford Coppola filmi Bram Stoker’s Dracula'da, Dracula'nın vampir kadınlarından birini canlandıran Bellucci, 2000’e kadar yaklaşık 20 filmde oynadı. 2000 yapımı Giuseppe Tornatore filmi Malena’da, 'Malena' karakterini canlandıran Bellucci, bu başrol sayesinde büyük dikkat çekti. İngilizce konuşulan çevrelerde de büyük alkış toplayan Malena’nın ardından 2002 yapımı Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre’da ‘Kleopatra’yı oynadı. Aynı yıl Gaspar Noé’nin büyük yankı yapan filmi Dönüş Yok’ta oynadığı başrolle dünya çapında üne kavuştu.
MONICA BELLUCCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Vita coi figli - Elda
Mozart in the Jungle - Alessandra
İkiz Tepeler
On the Milky Road - Nevesta
Dix pour cent
Asterix & Obelix
Call My Agent! - Kendisi
Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti - Tina Modotti
The Miracle - Madonna
Das kleine Fernsehspiel
Alisea and the Dream Prince
Stasera Casa Mika
MONICA BELLUCCI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
The Raffie - Francesca
Bram Stoker's Dracula - Dracula'nın Gelini
L'appartement - Lisa
Dobermann - Nat
Franck Spadone - Laura
Under Suspicion - Chantal Hearst
Malèna - Malèna Scordia
Le Pacte des Loups - Sylvia
Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre - Cleopatra
Dönüş Yok - Alex
Tears of the Sun - Lena Fiore Kendricks
Ricordati di me - Alessia
The Matrix Reloaded - Persephone
The Passion of the Christ - Mary Magdalene
She Hate Me - Simona Bonasera
The Brothers Grimm - The Mirror Queen
Combien tu m'aimes? - Daniela
Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi - Lucia
The Stone Council - Diane Thiberge
Shoot 'Em Up - Donna Quintano
Le deuxième souffle - Manouche
Wild Blood - Luisa Ferida
Don't Look Back - Jeanne
The Private Lives of Pippa Lee - Gigi Lee
Baarìa - La porta Del Vento - Bricklayer'ın kız arkadaşı
Omaggio a Roma - Tosca
The Sorcerer's Apprentice - Veronica
Manuale d'amore 3 - Viola
A Burning Hot Summer - Angèle
Gergedan Mevsimi - Mina
Ville-Marie - Sophie Bernard
James Bond Spectre - Lucia Sciarra
Nekrotronic - Finnegan
The Best Years of a Life - Elena
Spider in the Web - Angela
MONICCA BELLUCCI EVLİ Mİ?
Monica Bellucci, 1989’dan 1995’e kadar aktör Nicola Farron ile nişanlı kaldı. 1999 yılında Dobermann ve Dönüş Yok da dâhil olmak üzere birçok filmde beraber oynadığı ünlü Fransız sinema oyuncusu Jean-Pierre Cassel’in oğlu Vincent Cassel ile evlenen Bellucci, 12 Eylül 2004'te Roma’da Deva adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 2010'da Leonie isminde ikinci kızı dünyaya geldi. 2013'te boşandı.
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