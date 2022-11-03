'Morg Canavarı' olarak bilinen Fuller, 16 kadın cesedine daha cinsel saldırıda bulundu

03 Kasım 2022 Perşembe, 14:01

"Morg Canavarı" olarak bilinen David Fuller, kadın cesetlerine yönelik daha fazla cinsel istismar suçu işlediğini kabul etti.

68 yaşındaki David Fuller, Croydon Kraliyet Mahkemesi'nde 2007 ile 2020 yılları arasında morglarda 23 kadın cesediyle ilgili 16 kadın cesedine daha cinsel istimar suçu işlediğini itiraf etti.

Yeni itiraf ettiği 16 suç arasında 12 kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve 4 kadına yönelik de aşırı pornografi kaydı yer alıyor.

İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Fuller, 1987 yılında 25 yaşındaki Wendy Knell ve 20 yaşındaki Caroline Pierce cinayetlerinden suçlu bulunmasının ardından Aralık 2021'de iki kez müebbet hapis cezası aldı. Fuller, cinsel saldırıda bulunmadan önce her iki kadını da döverek ve boğarak öldürdü.

2008-2020 yılları arasında morglarda 78 kurbanla ilgili 44 suçlama da dahil olmak üzere 51 başka suçu da kabul etti.

FULLER'İN HÜKÜM GİYDİĞİ SUÇLAR

- Kimliği belirlenemeyen 10 kurbanla bağlantılı olarak aşırı pornografi bulundurmakla ilgili olarak 2008 Ceza Adaleti ve Göç Yasası'nın 63. maddesi uyarınca iki suçlama.

- Kimliği belirlenemeyen üç mağdurla ilgili suçlarla ilgili olarak 2003 Cinsel Suçlar Yasası'nın 70. maddesi uyarınca iki suçlama; Kimliği belirlenen 13 mağdurla bağlantılı olarak aşırı pornografi bulundurmakla ilgili olarak 2008 Ceza Adaleti ve Göç Yasası'nın 63. maddesi uyarınca iki suçlama.

- Tanımlanmış 10 mağdurun karıştığı suçlarla ilgili olarak 2003 tarihli Cinsel Suçlar Yasası'nın 70. maddesi uyarınca 10 suçlama.

Bayan Knell 23 Haziran 1987'de Guildfordoad'daki dairesinde ölü bulunmuş, Bayan Pierce ise beş ay sonra 24 Kasım'da Grosvenor Park'taki evinin önünden kaçırılmış ve bedeni 15 Aralık'ta St Mary in the Marsh'ta bir su kanalında bulunmuştu.

Kurbanlar arasında dokuz yaşında bir kız çocuğu, 16 yaşında iki çocuk ve 100 yaşında bir kadın bulunuyordu.

MAĞDURLARIN İFADELERİ HAZIRLANIYOR

Savcı Michael Bisgrove, mağdurların kişisel ifadelerinin hazırlandığını söyledi.

Bisgrove, "Mahkemeye şu ya da bu şekilde katılmak isteyen çok sayıda mağdur yakını var ve bunlardan bazıları mağdurların kişisel ifadelerini mahkemeye okumak istiyor" dedi.

HÜKÜMET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hükümet, onlarca yıllık DNA kanıtlarının yeni analizinin ardından Fuller'in 3 Aralık 2020'de "yatak odası cinayetleri" olarak adlandırılan cinayetlerden tutuklanana kadar nasıl fark edilmediğine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

POLİS, KATİLE AİT 'PORNOGRAFİ KÜTÜPHANESİ' BULDU

Polis, Fuller'in ailesiyle birlikte yaşadığı Doğu Sussex'in Heathfield kasabasındaki üç yatak odalı yarı müstakil evinde yaptığı aramada, Fuller'in cesetlere saldırdığı görüntülerden oluşan bir "pornografi kütüphanesi" buldu.

Soruşturma hakkında hala bilgisi olan herkesin kent Polisi ile temasa geçmesi çağrısında bulunuluyor.