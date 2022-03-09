Moskova, Batı yaptırımlarına nasıl yanıt verdi?

09 Mart 2022 Çarşamba, 11:33

"Hedeflenen misillemeler, ticari ve finansal kısıtlamaları da içerecek" diyen Birichevsky, Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya, Dünya Ticaret Örgütü'nün kural ve düzenlemeleri ihlal edilerek dayatılan ticari kısıtlamalara itiraz edeceklerini vurguladı.

Yaptırımlar Rusya'da hem idari işleyişi hem de gündelik hayatı sekteye uğratırken Cumhuriyet, Rusya'nın Batı yaptırımlarına karşı bugüne dek verdiği yanıtları ve aldığı önlemleri mercek altına aldı.

MERKEZ BANKASI HAMLESİ

Rusya Merkez Bankası ana ödünç oranını iki kattan fazla artırarak yüzde 20'ye çıkardı, bankalara ekstra likidite sağladı ve rubleyi desteklemek için döviz piyasasına müdahale etti.

Merkez Bankası ayrıca Rus brokerlerin, yabancıların elindeki menkul kıymetleri satmasını; ruble cinsinden devlet borcuna sahip yabancı yatırımcılar için kupon ödemeleri ve Rus şirketlerinin denizaşırı hissedarlarına temettü ödemesini yasakladı.

GÜBRE İHRACATI DURDURULDU

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 4 Mart'ta Rus gübre üreticilerinin ihracat faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

RUBLE CİNSİNDEN KREDİ YASAĞI

Reuters'ta yer alan habere göre, Rus yasaları tarafından yasaklanmadıkça, dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devlet yetkililerine 'ruble cinsinden kredi yasağı' getirildi.

ŞİRKETLERE, "DÖVİZ GELİRLERİNİ SAT" EMRİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan bir kararname ile dünyanın en büyük enerji üreticilerinden bazılarını da içeren ihracatçı şirketlere, rubleyi desteklemek için 'döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satmaları' emredildi.

KARA GÜN FONU

Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımların gün geçtikçe daha maliyetli hale gelmesi nedeniyle, Rusya'nın borçlanmayı sınırlamak için kara gün fonundan para kullanacağını söyledi. Ulusal Varlık Fonu 1 Şubat itibariyle 175 milyar dolardı.

Öte yandan, bir hükümet kararnamesi ile fonun Rus şirketlerinden hisse satın almak için 1 trilyon ruble (9.45 milyar dolar) harcayacağı duyuruldu.

VERGİ İNDİRİMİ, TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'nın teknoloji şirketlerine ek destek sağlayacağını ve yaptırımlardan etkilenen işletmeler ve haneler için vergi düzenlemelerinde ince ayar yapabileceğini söyledi.

Hükümet ayrıca, sübvansiyonlu kredi planı aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere ek fonlar tahsis edileceğini açıkladı.

HAVA SAHASI YASAKLARI

Rusya, aralarında İngiltere, Bulgaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin de bulunduğu ülkelerin havayollarına hava sahasını kapattı.