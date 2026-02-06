Moskova’da Rusya Savunma Bakan Yardımcısına suikast girişimi

Rusya Soruşturma Komitesi, bugün yaptığı açıklamada, Savunma Bakan Yardımcısı General Vladimir Alekseyev’in Moskova’daki bir konut binasında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

6 Şubat 2026 tarihinde, Moskova’daki Volokolamsk Otoyolu üzerinde bulunan bir konut binasında kimliği belirsiz bir kişi, General Vladimir Alekseyev’e birkaç el ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Yaralı general hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

KAYITLAR İNCELENİYOR

Yetkililer, olay yerinde kriminal ekiplerin çalışma yürüttüğünü, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırının faillerinin tespit edilmesi için operasyonel arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

VLADIMIR ALEKSEYEV KİMDİR?

Alekseyev, Rus Genelkurmayı’nda birinci başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Açık kaynaklardaki biyografisine göre, Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonlarında istihbarat faaliyetlerini yönetti. Devrik Suriye lideri Beşar Esad yönetimine destek sürecinde aktif rol aldı. 2023’teki Wagner isyanı sırasında, örgüt lideri Yevgeny Prigozhin ile müzakerelerde görevlendirildi.

Rusya’da son yıllarda üst düzey askeri yetkililere yönelik saldırılar dikkat çekiyor. Geçen ay bir mahkeme, 2024’te Rusya’nın Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov’un öldürülmesiyle ilgili davada bir Özbek vatandaşı hakkında müebbet hapis cezası vermişti.

Kirillov, Moskova’daki konutunun yakınında park halindeki elektrikli bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, Alekseyev’e yönelik saldırının arkasındaki kişi ya da grupların tespit edilmesi için kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Generalin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay, Rusya’da üst düzey askeri yetkililerin güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.