Moskova saldırısında failler ortaya çıktı: IŞİD, fotoğraflarını paylaştı!

Yayınlanma: 23.03.2024 - 16:29

Güncelleme: 23.03.2024 - 16:31

Terör örgütü IŞİD, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın fotoğraflarını yayınladı.

IŞİD, 133 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

Fotoğrafa eşlik eden bir açıklamada grup, saldırının IŞİD ile İslam karşıtı ülkeler arasındaki "şiddetli savaş" bağlamında gerçekleştiğini söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e yükseldiğini bildirdi.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.