INTERPOL'den Rusya'ya çağrı: Destek vermeye hazırız

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) Genel Sekreteri Jürgen Stock, Moskova’daki terör saldırısına yönelik yürütülen soruşturmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:41
INTERPOL'den Rusya'ya çağrı: Destek vermeye hazırız
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INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock, Rusya’nın Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Stock, "Masum sivillere yönelik korkunç bir eylem olan Crocus Belediye Binası’ndaki saldırıyı şiddetle kınıyorum. INTERPOL, Rus yetkililerin yürüttüğü soruşturmaya destek sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.


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