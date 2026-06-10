Moskova yakınlarında suikast: Putin'in mühimmat şefi bombalı saldırıda öldü

Rusya Savunma Bakanlığı Ana Füze ve Topçu Dairesi (GRAU) Tedarik Departmanı Başkanı Albay Damir Davydov, Moskova yakınlarındaki Balaşiha bölgesinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Bağımsız Rus medya kuruluşu Astra’nın haberine göre, patlama salı günü yerel saatle 05.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Davydov’un kullandığı BMW’nin altına yerleştirilen patlayıcı, albay evinin yakınında seyir halindeyken infilak etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın alev aldığı ve park halindeki başka bir araca çarptığı görüldü.

57 yaşındaki Davydov, Rus ordusunun topçu ve füze mühimmatı tedarik direktörlüğünün başında bulunuyordu.

Bu görev, Rus silahlı kuvvetlerine silah ve mühimmat dağıtımının denetlenmesi açısından kritik lojistik pozisyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.

KREMLİN DOĞRULADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çarşamba günü yaptığı açıklamada patlamanın meydana geldiğini ve Devlet Başkanı Putin’in olay hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Peskov, “Devam eden soruşturmaya ilişkin bilgiler açıklanamaz. Bu elbette özel servislerimizin meselesidir” dedi.

Telegram kanalı Mash, çevredeki kişilerin Davydov’u yanan araçtan çıkarmaya çalıştığını, ancak albayın kısa süre sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Astra’ya konuşan bir görgü tanığı ise Davydov’un araçtan çıkarıldığında hayatta olduğunu söyledi.

Tanık, “Üzerindeki tüm kıyafetler yanıyordu. Tişörtündeki alevleri söndürdüm ve derisini yakmasın diye tişörtü yırttım. Ona baktığımda hayatta kalmasının zor olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

Rus milletvekili ve emekli general Vladimir Şamanov ise saldırıyı “küstahlık” olarak nitelendirerek sert karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Davydov’un öldürüldüğü noktanın, yaklaşık bir yıl önce Rus ordusunun ana operasyonlar direktörlüğü başkan yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik’in benzer bir araç bombalı saldırıda öldürüldüğü yere yakın olması dikkat çekti.