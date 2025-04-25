Moskova'da patlayan araç Rus generali öldürdü... Aracın sahibi Azerbaycanlı çıktı!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:54

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:55

Moskova yakınlarında yer alan Balashiha bölgesinde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi.

Olayda, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı General Yaroslav Moskalyk hayatını kaybetti.

İlk bilgilere göre patlama saat 10:40 civarında, Nesterov Bulvarı üzerindeki bir apartmanın önünde park halinde duran Volkswagen Golf model bir araçta gerçekleşti. Patlama anında generalin olay yerinden geçtiği ve şiddetli patlamanın etkisiyle birkaç metre savrularak apartman girişine fırladığı belirtildi.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı dairelerin camları kırılırken, araçta çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ARAÇ SAHİBİ AZERBAYCAN VATANDAŞI ÇIKTI

Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve polis ekibi sevk edilerek olay yeri kordon altına alındı. Güvenlik güçleri, çevrede detaylı incelemelerde bulundu.

Yetkililer olaya ilişkin çeşitli senaryoları değerlendiriyor. Olay yerinden elde edilen fotoğraflara göre, araçta parçacıklı bir bomba düzeneği bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak, araca sonradan takılmış olabilecek gaz sistemi kaynaklı bir patlama ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre patlamaya karışan araç daha önce bir kadına aitken, yaklaşık bir yıl önce 29 yaşında, Rusya vatandaşı olmayan bir Azerbaycan vatandaşına satıldı.

Başlangıçta benzinli motorla çalışan aracın yeni sahibi tarafından gaz sistemine dönüştürülmüş olabileceği belirtiliyor.