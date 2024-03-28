Moskova'da terör saldırısında ölü sayısı 140'ı aştı

Rusya’nın Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143’e yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:24
Moskova'da terör saldırısında ölü sayısı 140'ı aştı
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Rusya’nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk’taki konser salonuna terör örgütü IŞİD tarafından 22 Mart’ta gerçekleştirilen saldırıda can kaybı arttı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko yaptığı açıklamada, yaralılardan 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 143’e yükseldiğini belirtti.

Krasnogorsk’ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti.

Çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü.

Saldırıyı düzenleyen 4 terörist dahil toplam 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin "ateşli silah yaralanması" ve "yangından kaynaklanan zehirlenmeler" olduğunu belirtmişti.


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