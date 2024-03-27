Tutuklamalar sürüyor: Rusya, sekizinci şüpheliyi mahkemeye çıkardı

Geçen hafta Cuma günü IŞİD tarafından üstlenilen Moskova'daki konser salonu saldırısına ilişkin tutuklamalar devam ediyor. Rusya, soruşturmayı genişletirken, sekizinci şüpheli Kırgızistan doğumlu Alisher Kasimov'un gözaltına alındığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:10
Tutuklamalar sürüyor: Rusya, sekizinci şüpheliyi mahkemeye çıkardı
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Geçen hafta Cuma günü Crocus Konser Salonu'nda meydana gelen toplu silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kırgızistan doğumlu Alisher Kasimov, Salı günü gözaltına alındı.

Saldırganlarla ilgili araştırmalarını derinleştiren Rusya, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen dört kişinin ailelerini sorgulamak üzere Tacikistan'a müfettişler gönderdi.

GÖZLER ORTA ASYA'DA

Tutuklamalar, Moskova ile yakın bağları bulunan ve Rusya'da çalışan göçmen işçiler tarafından gönderilen dövizlere bağımlı olan iki Orta Asya ülkesi, Tacikistan ve Kırgızistan üzerindeki dikkatleri artırdı.

Salı günü Reuters'a konuşan üç Tacik kaynağa göre, Rus müfettişler, Tacikistanlı dört saldırganın ailelerini sorguladı ve akrabalarını memleketlerinden başkent Duşanbe'ye getirdi.

Salı günü Putin, savcıların saldırganları adil bir şekilde cezalandırmak için gereken her şeyi yapacaklarını umduğunu ifade etti.

Aynı gün gözaltına alınan Kırgızistan doğumlu Alisher Kasimov, diğer şüpheliler gibi kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirildi. Herhangi bir yaralanma belirtisi gözükmedi.

Alisher, dört Tacik erkeğe kalacak yer sağlamakla suçlanıyor.

Tacik Devlet Başkanı Emomali Rakhmon, "korkunç ve utanç verici bir olay" olarak nitelediği saldırıyı, Tacik yetkililerin dikkatle izlediğini belirtti.

Rus müfettişler, saldırganların AK-12 silahlarıyla ateş açtıktan sonra binayı benzin dökerek ateşe verdiklerini ve otoparktan çıkarken iki küçük çocuklu bir aileye çarptıklarını ifade etti. AK-12, Rus ordusu tarafından kullanılan modern bir taarruz tüfeğidir.

Bu ayın başlarında Rakhmon, Tacik gençlerinin "beyinlerinin yıkandığını" ve yabancı gruplar ile istihbarat örgütleri tarafından manipüle edilmeye açık hale getirildiğini, bu durumun Tacikistan hükümetini alarma geçirdiğini söyledi.

IŞİD SALDIRIYI ÜSTLENDİ, UKRAYNA SUÇLANDI

Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, 139 kişinin öldüğü ve 182 kişinin yaralandığı saldırının arkasında IŞİD'in olduğunu belirtti. IŞİD, saldırıyı üstlendi ve kendi kanalından saldırının görüntülerini yayınladı. 

Putin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada saldırının İslamcı militanlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi, ancak savaş halinde olduğu Ukrayna'nın da bir rol oynamış olabileceğini öne sürdü. Ukrayna, saldırıda herhangi bir rolü olduğu iddiasını reddetti.


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