Moskova'da yolcu uçağı düştü

Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:59

Güncelleme: 12.07.2024 - 15:59

Ön bilgilere göre, yolcu uçağı Kolomna bölgesinde düştü. Bugün meydana gelen kazada, Sukhoi Superjet-100 tipi yolcu uçağının Kolomna yakınlarında düştüğü bildirildi. MSK1.RU'nun haberine göre, kaza ile ilgili bilgiler Moskova Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı (GU MCHS) tarafından doğrulanmaya çalışılıyor.

Sukhoi Superjet-100'ün Zhukovsky Havaalanı'ndan test uçuşu için kalktıktan sonra Apraşkino köyü yakınlarında düştüğü bildirildi. Baza'ya göre, kazada üç mürettebat üyesi hayatını kaybetti. Uçakta başka yolcuların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

TANIK İFADELERİ

Bir görgü tanığı, "Önce bir uçak sesi duyduk, ardından bir sessizlik oldu ve sonra büyük bir patlama sesi geldi. Gökyüzünde büyük bir mantar bulutu yükseldi" dedi.