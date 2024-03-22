Moskova'daki saldırıya ilişkin Türkiye'den kınama

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen silahlı saldırı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir telefon görüştürmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 23:25
Moskova'daki saldırıya ilişkin Türkiye'den kınama
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenledi. Bölgede yoğun güvenlik çalışmaları sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saldırıya ilişkin Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bu akşam (22 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız, Moskova'daki menfur terör saldırısını kınadığımızı belirtmiş, Rusya halkına ve hükümetine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın başsağlığı dileklerini iletmiştir."


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