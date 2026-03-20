Mossad paylaştı, tartışma büyüdü: Camiler saldırının hedefinde

İsrail dış istihbarat servisi Mossad, İran yönetiminin camileri silah deposu ve komuta merkezi olarak kullandığını öne sürdü.

Mossad’ın Farsça X hesabından perşembe sabahı yapılan paylaşımda, rejimin dini mekânları askeri amaçlarla kullanmasının “utanç verici” olduğu savunuldu.

Paylaşımda, kutsal mekânların askeri amaçlarla kullanılmasının yalnızca İslam’la değil, tüm dinlerle çeliştiği ileri sürüldü. Mossad, bu durumun “iyilikle kötülüğün, ışıkla karanlığın mücadelesi” olarak görülmesi gerektiğini iddia etti.

İran halkına seslenen Mossad, yönetimin ülke içindeki faaliyetlerine ilişkin görüntü ve bilgi paylaşımının sürdürülmesini istedi. Açıklamada, İran yönetiminin “gerçek yüzünün” dünyaya gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Paylaşımda ayrıca, arka planda cami içinde olduğu öne sürülen güvenlik güçlerinin görüntülerinin yer aldığı bir video da yayımlandı. Videoda, Kuran’dan metinlere ve İran halkına belge-görüntü göndermeleri yönünde çağrılara yer verildi.

'KOMUTANLARA DOĞRUDAN TEHDİT TELEFONU'

Öte yandan Wall Street Journal’ın bu hafta yayımladığı habere göre, Mossad yetkilileri İran’daki bazı güvenlik gücü komutanlarını doğrudan telefonla arayarak tehdit etti.

Haberde, olası bir halk ayaklanması durumunda “kenara çekilmemeleri” halinde komutanların ve ailelerinin hedef alınacağı mesajının verildiği belirtildi.

Gazeteye göre, Farsça konuşan bir Mossad görevlisinin komutana, “Seni duyuyor musun? Senin hakkında her şeyi biliyoruz. Kara listemizdesin ve elimizde tüm bilgilerin var” dediği aktarıldı.

Aynı görüşmede ajanın, komutana İran halkının yanında yer almaması halinde “akıbetinin liderin gibi olacağı” yönünde uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

WSJ’nin haberine göre, söz konusu komutan ise tehditlere karşı çıkmak yerine, “Kardeşim, Kuran üzerine yemin ederim ki ben sizin düşmanınız değilim” dedi. Komutanın ayrıca, “Ben zaten ölü bir adamım. Ne olur gelin bize yardım edin” ifadelerini kullandığı aktarıldı.