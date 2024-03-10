Mossad şefi ile CIA Başkanı 'ateşkes' için bir arada

Yayınlanma: 10.03.2024 - 12:12

Güncelleme: 10.03.2024 - 12:12

İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması üzerine gerçekleştirilen temaslar sürüyor. Ramazan ayı gelmeden bölgede ateşkes sağlanması çabaları henüz sonuca bağlanamazken bugün yeni bir görüşmenin haberi geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns’ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Mossad tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, “Arabulucularla temas ve işbirliği, süreç içerisinde oluşan boşlukları daraltmak ve anlaşmaya varmak için her zaman devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Mısır basını, Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerinin sürdüğü Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını, müzakerelerin gelecek hafta devam edeceğini aktarmıştı.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI EVLER VURULDU



İsrail ordusu, 30 bin 960 kişinin yaşamını yitirdiği, 72 bin 524 kişinin de yaralandığı saldırılara saatler ilerledikçe bir yenisini ekledi. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında birden fazla eve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına neden olan saldırılar, büyük yıkıma yol açtı.

Bir bölge sakini, ambulansların ulaşamadığı bölgede 4 cansız bedenin eşek arabalarıyla taşındığını belirtirken, enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledi.



