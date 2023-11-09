Mossad'dan Brezilya operasyonu: Hizbullah'ın bir saldırı planını engelledik
İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad, Brezilya'da İsrail ve Yahudi hedeflerine karşı Hizbullah'ın saldırı planını engellediğini duyurdu.
İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mossad, Brezilya'da yerel güvenlik güçleriyle bölgedeki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırı hazırlığındaki bir hücreye karşı operasyona katıldı.
Mossad, açıklamasında, İran tarafından finansman sağlanan Hizbullah hücresini tutukladığı için Brezilya makamlarına teşekkür etti.
Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Brezilya polisi "terör saldırısı planlama ve eylem için adam toplama girişimindeki" iki kişiyi tutukladı.
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