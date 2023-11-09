Mossad'dan Brezilya operasyonu: Hizbullah'ın bir saldırı planını engelledik

Yayınlanma: 09.11.2023 - 08:27

Güncelleme: 09.11.2023 - 08:27

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mossad, Brezilya'da yerel güvenlik güçleriyle bölgedeki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırı hazırlığındaki bir hücreye karşı operasyona katıldı.

Mossad, açıklamasında, İran tarafından finansman sağlanan Hizbullah hücresini tutukladığı için Brezilya makamlarına teşekkür etti.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Brezilya polisi "terör saldırısı planlama ve eylem için adam toplama girişimindeki" iki kişiyi tutukladı.