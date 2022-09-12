Mossad'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Operasyonlarımıza karşı İran’a dokunulmazlık sağlamayacak

12 Eylül 2022 Pazartesi, 13:29

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Batı ülkelerinin İran’la nükleer faaliyetleri konusunda anlaşmaya varmaları durumunda bunun, Mossad operasyonlarına karşı İran’a "dokunulmazlık sağlamayacağını" söyledi.

David Barnea, "nükleer müzakerelerin hiçbir şekilde İran’ı sınırlayıcı bir faktör olmadığını" savundu.

Barnea, "Aksine, Viyana'daki müzakereler devam ettiği sırada hem Amerikan topraklarında hem Avrupa'da terör faaliyetleri yayılıyor. Amerikan topraklarında üst düzey Amerikalı yetkililere zarar verme girişimleri var" dedi.

Barnea, Washington’u geçen hafta ziyaret ederek ABD’li yetkililerle görüşmeler yaptığını hatırlatarak, "ABD’de, İran'ın hazinesine ilk yıl yaklaşık 90 milyar dolar ve daha sonra her yıl on milyarlarca dolar daha fazla para pompalayacak olan anlaşmanın imzalanmasının ne sonuçlar doğuracağını sundum" diye konuştu.

Barnea, şöyle devam etti:

"Bu paranın hangi kısmı terörizme ayrılacak? Hangi kısmı İran'ın Lübnan'daki uzantılarını güçlendirmeye ve Suriye'deki bölgeleri kontrol etmek isteyen Kudüs Gücü'ne ayrılacak? ABD’deki dostlarımızı, anlaşmanın sadece çok kısa vadede faydalı; orta ve uzun vadede ise çok tehlikeli olacağı konusunda uyardım.”

'İRAN'A KARŞI OPERASYONLAR DEVAM EDECEK'

David Barnea, Mossad’ın, İran’a karşı operasyonlarına devam edeceğini vurgulayarak, “Biz gözleri kapama oyununa katılmıyoruz ve gözümüzü kanıtlanmış gerçeklerden çevirmiyoruz. İran’ın vizyonunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Barnea, Mossad'ın, "yurt dışında İsraillilere yönelik düzinelerce terör saldırısını engellediğini" de sözlerine ekledi.