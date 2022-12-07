Mozambik eski Cumhurbaşkanının oğluna 12 yıl hapis cezası

Mozambik'te, eski Cumhurbaşkanının oğlu yolsuzluk sebebiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 12:45
Mozambik eski Cumhurbaşkanının oğluna 12 yıl hapis cezası
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Mozambik mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Armando Guebuza'nın oğluna 12 yıl hapis cezası verdi. 

AFP'nin haberine göre, mahkeme, hükümetin büyük borçları gizlemeye çalışarak mali tahribata yol açtığı büyük bir yolsuzluk skandalının parçası olarak Mozambik'in eski cumhurbaşkanı Armando Guebuza'nın oğlunu 12 yıl hapse mahkum etti.

Ndambi Guebuza'yı zimmete para geçirme, kara para aklama ve suç ortaklığından suçlu bulan Yargıç Efigenio Baptista, "İşlenen suçlar, etkileri nesiller boyu sürecek sonuçlar doğurdu" dedi.


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