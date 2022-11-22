İŞKUR’daki yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

22 Kasım 2022 Salı, 17:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan ihbarlar ve müfettiş raporları sonrasında İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan bazı memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlükler yaptığı belirlenmişti.

Söz konusu memurların, sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları belirlenmiş, kurumun bu yolla 2014 ile 2018 yılları arasında 80 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıkmıştı.

Usulsüzlük soruşturmasına ilişkin 58 kişinin yakalanması için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bu sabah İstanbul, Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, arananların 37’si yakalanarak gözaltına alınmıştı.

YENİ AYRINTILAR...

Halen 21 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği soruşturmaya dair yeni ayrıntılara ulaşıldı. İstanbul’da iş arayan bazı kişiler İŞKUR’da işe alımlarla ilgili usulsüzlük yapıldığına dair savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından harekete geçen polis, İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde çalışan personeller ve yapılan ihalelerle ilgili inceleme başlattı. Bu sırada İŞKUR Genel Merkezi’nden de bir müfettiş görevlendirildi. Müfettiş yaptığı idari soruşturmada kurumun 80 milyon lira zarara uğratıldığını tespit etti.

Mali Şube Polisi, müfettiş raporuyla birlikte incelemelerini derinleştirerek İŞKUR’un ihale verdiği firmaları mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda, kurumda görevli bazı memurların rüşvet karşılığında hazırladıkları sahte evraklarla ihale yoluyla düzenlenen meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlük yaptıkları, bu yöntemle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları ve ihaleleri hep aynı firmalara verdikleri anlaşıldı.

YOLSUZLUĞUN MERKEZİNDE FETÖ VE DHKP-C ÜYELERİ YER ALIYOR

Bu yöntemle İŞKUR’dan haksız kazanç elde eden 19 firma tespit eden polis, söz konusu firmalardan 10’un yöneticilerinin terör örgütü FETÖ ve DHKP-C ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Gerçekte düzenlenmeyen eğitimlerde, terör örgütü ile iltisaklı olan şebeke üyelerinin, İŞKUR uhdesinde düzenlenen herhangi bir kursa gitmemesine rağmen kursa katılım sağlamış gibi gösterilerek haksız maaş ödemesi aldıkları, temin edilen paranın terör örgütlerinin sözde üniversite sorumluları olan ve “abi”, “imam” diye tabir ettikleri kişilere teslim edildiği, bu süre zarfında şüphelilerin örgütsel tedbir kapsamında takibe takılmamak için para alışverişlerini gizlilik çerçevesinde yaptıkları iddia edildi.

Mali polisi, çalışmalarını tamamladıktan sonra ihaleye fesat karıştırarak usulsüzlük yapan aralarında İŞKUR personellerinin de bulunduğu toplam 58 şüpheliden 37’sinin polisteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan firari 21 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Firari durumdaki şüphelilerinin 6’sının yurtdışında olduğu, birinin ise başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.