Mozambik'te 130 bin kişi evine döndü
Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünden temizlenen bölgelerde 130 bin kişinin evine döndüğü bildirildi.
Mozambik'te terörle mücadeleye destek veren Ruanda Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Eugene Nkubito, basına yaptığı açıklamada, Mozambik'teki operasyonun başarılı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı.
Nkubito, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna örgütünden temizlenen bölgelerde 130 bin kişinin evine döndüğünü açıkladı.
Nkubito, Palma ve Mocimboa da Praia bölgelerinde yürütülen operasyonların Mozambik ordusu ile koordineli şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek, insanların normal yaşamlarına dönmeye başladıklarını kaydetti.
SALDIRILAR 2017'DEN BU YANA DEVAM EDİYOR
Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.
Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.
SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.
Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor
- Putin'in şefinden bomba itiraf...
- Adnan Oktar'a 35 yıl önce teşhis koyan hekim!