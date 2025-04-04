MSB kaynaklarından Suriye iddialarına yanıt: ‘İtibar edilmemelidir’

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Suriye Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, dün gece ‘Suriye’nin egemenliğini açıkça ihlal eden’ İsrail’in yarım saat içerisinde, ülke genelinde beş farklı bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hama Askeri Havaalanı’nın neredeyse tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda sivil ve askeri personelin yaralandığı kaydedildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, dün gece Suriye’nin Hama ve T4 askeri üslerinde (Tiyas Hava Üssü) kalan bazı askeri kapasiteleri hedef aldı.

Ayrıca “Şam bölgesinde kalan diğer askeri altyapılar da hedef alındı” bilgisini verdi. Kısa bir süre önce T4 Üssü’nün Türkiye tarafından devralınacağı gündeme gelmişti. Ayrıca Suriye’deki sivil havaalanının onarımında çalışan 3 Türk inşaat mühendisinin yaşamını kaybettiği öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Suriye’de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir” denildi.