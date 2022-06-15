Mücadelesi ezilenlere yol gösterdi: Devrimci lider Che 94 yaşında

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Devrimci hareketin simgesi haline gelen Che, 14 Haziran 1928’de Arjantin’in Rosario kentinde doğdu. Henüz iki yaşındayken astım hastalığına yakalanan devrimci lider, ailesi ile önce başkent Buenos Aires’e ardından doktorlarının “iklim değişikliği tavsiyesi” ile Cordoba’ya yerleşti. “Sola açık” denilebilecek burjuva bir ailenin çocuğu olan Che, lise yıllarında entelektüel konulara ilgi duymaya başladı.

FIDEL’LE BULUŞMA

1948’de üniversitede tıp eğitimine başladı. Öğrenciliği sırasında motorsikletle Latin Amerika turu yaparken kıtadaki yoksulluğa, baskıya ve eşitsizliğe tanık oldu. Gördüğü bu zorlayıcı hayat koşulları ve emek sömürüleri ile oluşan insanlık dramları, Marksist devrimci fikirlerinin tohumlarını yeşertti. Fakülteden tıp doktoru olarak mezun olunca Guatemala’daki sosyal devrimde yer aldı. Ardından Meksika’da tanıştığı Kübalı devrimci Fidel Castro’yla birlikte diktatör Fulgencio Batista’ya karşı 1959 Küba Devrimi’ni yapan Ernesto Che, Küba devlet başkan yardımcılığı gibi görevler üstlendikten sonra 1965’te diğer devrimci hareketlere katılmak üzere ezilen uluslarla dayanışmaya gitti. Önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne sonra da CIA destekli bir harekât ile yakalanacağı Bolivya’ya seyahat etti.

9 Ekim 1967’te Vallegrande yakınlarındaki La Higuera’da yakalandı ve ABD ordusunun desteği ile öldürüldü, son sözleri ise kendisini öldürmeye gelen cellat Mario Teran’a söylediği “Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam öldürmüş olacaksın” oldu. Ernesto Che Guavera, “Yepyeni bir dünya kuracağız... Ve dört bir yana yazacağız; Gerçekçi ol, imkânsızı iste” sözleri ve eylemleri ile kendisinden sonra gelen devrimcilere yol gösterdi.