Mücadelesi ezilenlere yol gösterdi: Devrimci lider Che 94 yaşında
Yaşamını bağımsızlığa ve insan onuruyla bir hayat kurma mücadelesine adayan ölümsüz lider Ernesto Che Guevara’nın 94. yaşı dün dünyanın çeşitli bölgelerinde kutlandı.
Devrimci hareketin simgesi haline gelen Che, 14 Haziran 1928’de Arjantin’in Rosario kentinde doğdu. Henüz iki yaşındayken astım hastalığına yakalanan devrimci lider, ailesi ile önce başkent Buenos Aires’e ardından doktorlarının “iklim değişikliği tavsiyesi” ile Cordoba’ya yerleşti. “Sola açık” denilebilecek burjuva bir ailenin çocuğu olan Che, lise yıllarında entelektüel konulara ilgi duymaya başladı.
FIDEL’LE BULUŞMA
1948’de üniversitede tıp eğitimine başladı. Öğrenciliği sırasında motorsikletle Latin Amerika turu yaparken kıtadaki yoksulluğa, baskıya ve eşitsizliğe tanık oldu. Gördüğü bu zorlayıcı hayat koşulları ve emek sömürüleri ile oluşan insanlık dramları, Marksist devrimci fikirlerinin tohumlarını yeşertti. Fakülteden tıp doktoru olarak mezun olunca Guatemala’daki sosyal devrimde yer aldı. Ardından Meksika’da tanıştığı Kübalı devrimci Fidel Castro’yla birlikte diktatör Fulgencio Batista’ya karşı 1959 Küba Devrimi’ni yapan Ernesto Che, Küba devlet başkan yardımcılığı gibi görevler üstlendikten sonra 1965’te diğer devrimci hareketlere katılmak üzere ezilen uluslarla dayanışmaya gitti. Önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne sonra da CIA destekli bir harekât ile yakalanacağı Bolivya’ya seyahat etti.
9 Ekim 1967’te Vallegrande yakınlarındaki La Higuera’da yakalandı ve ABD ordusunun desteği ile öldürüldü, son sözleri ise kendisini öldürmeye gelen cellat Mario Teran’a söylediği “Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam öldürmüş olacaksın” oldu. Ernesto Che Guavera, “Yepyeni bir dünya kuracağız... Ve dört bir yana yazacağız; Gerçekçi ol, imkânsızı iste” sözleri ve eylemleri ile kendisinden sonra gelen devrimcilere yol gösterdi.
Video Haberler
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor yorumcusuna tepki
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!