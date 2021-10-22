Müdürüne sinirlendiği için ofise fare bırakan çalışana altı ay hapis cezası
İrlanda’da, bir konuda anlaşmazlık yaşadığı müdürüne sinirlendiği için ofise iki fare bırakan çalışan, altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
County Cork’ta yaşayan ve 23 yıldır belediyede çalışan John O’Neill, Şubat ayında fareleri ofis ortamına bıraktı. O'Neill ofisi zarara uğrattığı gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.
FARELERİ BIRAKIRKEN GÖRÜNTÜLERİ VAR
Mahkemede, O’Neill’in mesai bitiminde binaya girip ceketinin içine gizlediği fareleri bıraktığı görüldüğü kayıtlar gösterildi.
Ertesi gün ofise geldiklerinde her yerde ‘dışkı’ bulan çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.
O’Neill’in eylemi ofisin ilaçlanması dahil 3 bin avro (33 bin 564 lira) zarara neden oldu. Bilinçli olarak fare getirdiği anlaşılan O’Neill gözaltına alındı ve dava açıldı.
AZAMİ CEZASI 2 BİN 500 AVRO VEYA 12 AY HAPİS
Avukatı dünkü duruşmada, müvekkilinin zararını karşılamak için 3 bin avro getirdiğini söylerken hapis cezası verilmemesini talep etti. Bu suça verilebilecek azami ceza 2 bin 500 avro (27 bin 970 lira) veya 12 ay hapis cezası olduğunu dile getirdi. Mahkemenin hakimi ofisteki sorunları ve stresi aşmanın birçok yolu olduğunu ancak fare götürmenin bunlar arasında yer almadığını vurgulayarak altı ay hapis cezası verdi.
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