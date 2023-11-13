Mukteda es-Sadr, Irak'taki yerel seçimleri boykot etti

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:18

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:18

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr adına X sosyal medya platformundan açıklamada yapıldı.

Açıklamada, "Sadr Hareketi tabanının en önemli özellikleri birlik, itaat ve sadakattir. Mukteda es-Sadr ölse de reforma sahip çıkmanız lazım. Yolsuzluk yapanlara bulaşmanız beni çok üzer. Seçimleri boykot etmeniz ise beni sevindirir, düşmanı kızdırır ve seçimlerin uluslararası ve yerel meşruiyetini azaltır" denildi.

Irak'ta yerel seçimlerin 18 Aralık'ta yapılması kararlaştırılmıştı. Irak vilayetlerindeki yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Ülkedeki şehir, ilçe ve kasabalardaki sokakları, adayların posterleri süslemiş durumda.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, 29 Ağustos 2022'de siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.