Mukteda Sadr’dan, Irak meclisinin feshedilmesi ve erken seçim çağrısı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:23

Sadr Grubu’nun destekçilerinin Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan Irak meclisindeki işgali 30 Temmuz’dan bu yana sürüyor. Destekçilerinin Irak meclisini basmasının ardından ilk kez açıklama yapan Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, meclisin feshedilmesi ve erken genel seçime gidilmesi çağrısında bulunarak, seçimlere katılıp katılmayacağına ilişkin henüz karar vermediğini belirtti.

Meclis baskınının amacının iktidar mücadelesi olmadığını kaydeden Sadr, “İktidar mücadelesi verdiğimize dair propagandalar çıkıyor bu kesinlikle doğru değil. İktidar peşinde koşan 73 milletvekilini meclisten çekmezdi” dedi.

Ülkedeki krizi aşmak için sunulan diyalog inisiyatiflerine değinen Sadr, Koordinasyon Grubu’nu kastederek ad vermeden “Onlarla diyaloğun faydası yok. Onları denedik ve vatana zarardan başka bir şey vermediler” dedi.

Reform için fedakarlık gerektiğini söyleyen Sadr, “Reform uğrunda şehadet için hazırım. Devrim Sadrlı olarak başladı ve onlar halkın bir parçasıdır. Hiçbir zaman kan dökülmesini istemedim ve istemeyeceğim ancak reform kan ister” dedi.

KOORDİNASYON GRUBU DESTEKÇİLERİ YEŞİL BÖLGE’YE YÜRÜMÜŞTÜ

Sadr Grubu’nun rakibi Koordinasyon Grubu’na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu destekçileri ise, 1 Ağustos’ta Bağdat’taki asma köprü yakınlarında toplanmış ve Yeşil Bölge’ye yürümüştü. Kalabalık grup, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi aleyhine slogan atarak geldiği Yeşil Bölge’de güvenlik güçlerinin kurduğu beton bariyerlerin ilkini aşmıştı. Protestocuların Yeşil Bölge’deki ikinci bariyerleri geçmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su ile müdahale etmişti.

SADR DESTEKÇİLERİ İKİ KEZ MECLİSİ BASTI

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.