Münih Güvenlik Konferansı'nda liderler hangi mesajları verdi?

Almanya'nın Münih kentinde her yıl düzenlenen ve üç gün süren Münih Güvenlik Konferansı'na bu yıl 50 küresel lider katılıyor.

13 Şubat'ta başlayan konferans, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak tehdidiyle Atlantik'in iki yakasındaki müttefikler arasında gerilim yaşandığı bir dönemde düzenleniyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cuma akşamı yaptığı açılış konuşmasında "Transatlantik güveni birlikte tamir edelim ve canlandıralım" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Cumartesi günü kürsüye çıkmadan önce muhabirlere "Dünya gözlerimizin önünde çok hızlı bir şekilde değişiyor" dedi ve ekledi:

Jeopolitik çağındayız ve bu durum, hepimizin rollerimizi gözden geçirmeye ihtiyaç duymasına yol açıyor.

Rubio konferanstaki konuşmasında ise "Sınırların olmadığı bir dünya bize büyük zarar verdi" dedi ve bunun insan doğasını da tarihi de göz ardı eden bir yaklaşım olduğunu öne sürdü.

Rubio kitlesel göçün "geleceği tehdit ettiğini", ABD ve Avrupa'nın bu hatayı birlikte yaptığını söyledi.

Bunun "yabancı düşmanlığı olmadığını" belirten Rubio, "Aksi takdirde medeniyetimizin varlığı tehdit altına girecek" dedi.

ABD ve Avrupa'nın "kaderlerinin birlikte örüldüğünü" ve bu süreçte birlikte olmaları gerektiğini belirten Rubio, "Restorasyon sürecini tek başımıza yapmaya hazırız ama Avrupa'yla birlikte yapmayı tercih ederiz" diye konuştu.

Rubio "Zayıf müttefikler istemiyoruz. İşlemeyen bir statükoyu savunan müttefikler değil, onu düzeltmeye çalışan müttefikler istiyoruz" dedi ve ekledi:

Avrupa'nın kendini savunabilir bir hale gelmesi lazım ki kimse müşterek gücümüzü test etmeye kalkamasın. Batı'nın gerileme sürecini yöneten kibar görevliler olmayacağız.

AVRUPA, ABD'SİZ KENDİNİ SAVUNABİLİR Mİ?

Rubio uluslararası kurumların veya işbirliği örgütlerinin terk edilmesine gerek olmadığını, fakat bu kurumların reforma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından Rusya ile süren barış görüşmelerine dair bir soruyu yanıtlayan Rubio, müzakerelerin "en temel konuları" tespit etmeyi başardığını fakat Rusya'nın barış konusunda ciddi olup olmadığını tespit edemediklerini söyledi.

Çin'le ticaret müzakereleri ve ilişkileri hakkındaki bir soruya ise, dünyanın en büyük iki ekonomisinin bir ilişkiye sahip olması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi ve "Ulusal güvenliğimize zarar verecek hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.

Rubio konuşmasını "Biz her zaman Avrupa'nın çocuğu olarak kalacağız" sözleriyle bitirdi.

İLİŞKİLER TAMİR EDİLEMEZ BİR HASAR ALDI MI?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Münih'te Avrupa'nın göç ve ifade özgürlüğü politikalarını eleştirdiği, bomba etkisi yaratan konuşmasının üstünden bir yıl geçti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da katılması, bu yılki zirvenin önemini gösteriyor.

Konferans pek çok liderin ABD'nin Avrupa'dan uzaklaştığını düşünerek kaygılandığı bir döneme denk geldi.

Avrupalı liderler bir yandan kıtanın kendini savunma kapasitesini artırırken, diğer yandan da Ukrayna'daki savaşı bitirme görevlerinin baskısı altında.

13 Şubat'taki konuşmasında bu zorluklara dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'da bir barış sağlansa bile Avrupa'nın, silah sanayisi çok güçlenmiş ve agresif bir Rusya ile yan yana olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Grönland krizi ise şimdilik aşılmış gözüküyor. Beyaz Saray'ın diğer önceliklerle dikkati dağılmış durumda. Ama yine de henüz cevaplanmamış bir soru var: Avrupa-ABD ilişkileri tamir edilemez bir hasar aldı mı?

Rubio'nun konuşmasının ardından gelen ayakta alkışlar, ABD'nin Avrupa ile ittifakına devam etmek istediğini öğrenmenin getirdiği rahatlamanın göstergesiydi.

Ama net farklılıklar da vardı: İklim değişikliği, göç ve serbest ticaret politikalarını net bir şekilde eleştirdi.

Öte yandan, Orta Doğu da Münih'ten hiçbir zaman uzak değil.