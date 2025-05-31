Musk, gözündeki morluğu soranlara,

Elon Musk, Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısına sağ gözü morarmış bir şekilde çıktı.

Gazetecilerin gözündeki morluğu sorması üzerine Musk, oğlunun suratına yumruk attığını söyledi.

Musk, durumu şöyle açıkladı:

“X ile şakalaşıyorduk, ‘hadi, yüzüme yumruk at’ dedim ve o da attı. Meğer beş yaşında bir çocuk bile yüzünüze yumruk attığında bu olabiliyormuş... O anda pek bir şey hissetmedim, fakat sonradan morardı."

Trump, basın toplantısını, Tesla patronunun ‘Hükümet Verimliliği Departmanı’ (DOGE) başkanı olarak geçirdiği son günü kutlamak için düzenlemişti.

Musk, bu görevden giderek daha fazla rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti, ancak yine de 'dost ve danışman' olarak kalacağını söyledi.

TRUMP: "TANISAYDINIZ ANLARDINIZ..."

Trump, Musk’ın sağ gözü çevresindeki morlukla ilgili olarak, “Fark etmedim,” dedi ve şöyle devam etti: “X yapabilir, onu tanısaydınız ne dediğimi anlardınız.”

Musk’ın tam adı X Æ A-Xii olan oğlu X, babasının DOGE’nin başkanlığını yürüttüğü dönemde Beyaz Saray’da sık sık boy gösteriyordu.

Hatta Musk’ın Şubat ayındaki ilk Oval Ofis ziyaretinde Trump’ın ‘Resolute’ masasına sümüklerini silmesi gündem olmuştu.

Bunun üzerine Trump, tarihi masanın bakıma alınması talimatını vermişti.