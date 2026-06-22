Musk’ın X’i yine tartışma konusu: 'Göçmen karşıtı şiddet çağrıları büyüdü'

Dijital nefretle mücadele kuruluşu Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), X platformuna ilişkin yayımladığı yeni raporda, Elon Musk’ın Belfast’taki bıçaklı saldırının ardından göçmen karşıtı söylemleri geniş kitlelere taşıdığını öne sürdü.

“The Owner Amplifier” başlıklı raporda, Belfast’ta yaşanan saldırının ardından X’te göçmenlere ve Müslümanlara yönelik şiddet çağrılarının hızla yayıldığı belirtildi.

Raporda, 8 Haziran Pazartesi günü Belfast’ın kuzeyinde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kentte ve çevresinde şiddet olaylarının tırmandığı hatırlatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Stephen Ogilvie’nin hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili Sudan uyruklu Hadi Alodid’in “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla yargı sürecine konu olduğu aktarıldı.

CCDH, saldırının ardından maskeli grupların göçmenlerin yaşadığını düşündükleri evlere saldırdığını, araçların ve evlerin yakıldığını, polislerin de yaralandığını belirtti.

X'İN ROLÜ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Rapor, Belfast’taki olayların ardından X’in zararlı içeriklerin yayılmasındaki rolünü yeniden gündeme taşıdı.

Kuruluşa göre, platform zararlı içeriklerin erişimini sınırlamak yerine, göçmen karşıtı anlatıların geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırladı. Raporda özellikle Elon Musk, Tommy Robinson ve Rupert Lowe’un paylaşımları incelendi.

CCDH, Musk’ın X’in sahibi ve platformun en çok takip edilen hesabı olmasının, paylaşımlarının ve alıntıladığı içeriklerin erişimini olağanüstü ölçüde artırdığını savundu.

Araştırmada, Elon Musk, Tommy Robinson ve Rupert Lowe’un Belfast saldırısıyla ilgili 8-10 Haziran tarihleri arasında yaptığı 92 X paylaşımı incelendi.

Bu paylaşımlara verilen 72 binden fazla yanıt analiz edildi. CCDH, yapay zekâ destekli sınıflandırma ve insan kontrolüyle yapılan incelemede göçmenlere veya Müslümanlara yönelik 3 bin 930’dan fazla şiddet çağrısı tespit edildiğini açıkladı.

Rapora göre bu yorumlar; şiddeti teşvik eden, tehdit içeren, zarar verilmesini isteyen veya şiddeti öven ifadelerden oluştu.

MUSK'IN ETKİSİ: 64 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

CCDH’nin analizine göre, incelenen paylaşımların toplam görüntülenme sayısı 115 milyonu aştı.

Raporda, Elon Musk’ın kendi paylaşımları ve Tommy Robinson ile Rupert Lowe’un paylaşımlarını alıntılaması yoluyla yaklaşık 64 milyon görüntülenmeye katkı sağladığı belirtildi. Bu oran, incelenen örnekteki toplam görüntülenmelerin yüzde 55’ine karşılık geldi.

Rupert Lowe’un paylaşımları yaklaşık 23,2 milyon, Tommy Robinson’ın paylaşımları ise yaklaşık 28,1 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Rapora göre, tespit edilen şiddet içerikli yanıtların en büyük bölümü Tommy Robinson’ın paylaşımlarının altında yer aldı.

CCDH, 3 bin 932 şiddet içerikli yanıtın yüzde 68’inin Robinson’ın, yüzde 26’sının Rupert Lowe’un, yüzde 6’sının ise Elon Musk’ın paylaşımlarına geldiğini bildirdi.

Araştırmada, Belfast saldırısını izleyen iki gün içinde bu üç hesaba saatte ortalama 98 şiddet içerikli yanıt geldiği ifade edildi.

Raporda, İngiltere’nin çevrimiçi güvenlik düzenleyicisi Ofcom’un, platformlara yasa dışı nefret söylemiyle mücadele sorumluluklarını hatırlattığı belirtildi.

CCDH, buna rağmen X’in Belfast saldırısı sonrası göçmen karşıtı şiddet çağrılarını engellemekte yetersiz kaldığını savundu.

Kuruluş, X’in yasa dışı nefret içeriklerine karşı daha etkili önlem alması gerektiğini belirterek, sosyal medyada yayılan öfkenin gerçek hayatta şiddet ve korkutma eylemlerine dönüşebildiği uyarısında bulundu.

YÖNTEM NASIL KURULDU?

Raporun metodoloji bölümünde, verilerin 10 Haziran’da toplandığı, analizlerin ise 11-12 Haziran’da yapıldığı belirtildi.

Araştırmacılar, önce Musk, Robinson ve Lowe’un Belfast saldırısıyla ilgili paylaşımlarını belirledi. Ardından bu paylaşımlara verilen yanıtlar, X’in şiddet içerikli paylaşımlara ilişkin kuralları esas alınarak değerlendirildi.

Yanıtların sınıflandırılmasında yapay zekâ modeli kullanıldı; sonuçların doğruluğu ise araştırmacıların insan incelemesiyle kontrol edildi.

CCDH’ye göre Belfast saldırısı, X’teki yüksek takipçili hesapların kriz anlarında zararlı anlatıları nasıl hızla büyütebildiğini gösterdi.

Rapor, özellikle platform sahibinin kendi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların ve alıntılamaların, göçmen karşıtı söylemlerin milyonlarca kullanıcıya ulaşmasında belirleyici rol oynadığını öne sürdü.

Kuruluş, X’in hem kendi kurallarını hem de çevrimiçi güvenlik yükümlülüklerini daha etkin uygulaması gerektiğini vurguladı.