Musk-Sanchez arasında sosyal medya tartışması

Başbakan Pedro Sanchez, hükümetin çocukları “dijital vahşi batıdan” korumayı amaçlayan bir dizi önlem hazırladığını söyledi.

Sanchez, sosyal medyayı “yasaların hiçe sayıldığı, suçların tolere edildiği başarısız bir devlet” olarak nitelendirerek acil eylem çağrısı yaptı.

Sanchez’in, Elon Musk’ı X platformu üzerinden “yanlış bilgi yaymakla” eleştirmesinin ardından Musk, Sanchez’i hedef alan sert paylaşımlar yaptı.

Musk, İspanyol lider için “faşist totaliter” ifadelerini kullandı.

Önerilen düzenlemelere ilişkin Google, TikTok, Snapchat ve Meta cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yunanistan’ın da 15 yaş altı çocuklar için benzer bir yasak açıklamaya hazırlandığı belirtiliyor.

İspanya ve Yunanistan; Birleşik Krallık ve Fransa ile birlikte, Aralık ayında 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan Avustralya’yı izleyen ülkeler arasına katılabilir.

“DİJİTAL OLARAK İSTEKLİ ÜLKELER” İTTİFAKI

Sanchez, beş Avrupa ülkesiyle “dijital olarak istekli ülkeler” adı altında sınır ötesi düzenlemeleri koordine edecek bir ittifak kurduklarını açıkladı. İlk toplantının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Yapay zekâ kaynaklı içeriklerdeki artış ve Musk’ın Grok adlı sohbet botuna yönelik, rıza dışı cinsel içerik iddiaları tartışmayı alevlendirdi.

Uzmanlar arasında sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine dair görüş birliği bulunmasa da kamuoyu desteği yüksek.

Ipsos’un ağustos ayındaki anketine göre İspanyolların yüzde 82’si, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medyadan uzak tutulması gerektiğini düşünüyor.

Düzenlemenin, çocukların dijital korunmasına ilişkin mevcut yasa tasarısına ekleneceği bildirildi.