Musk sonrası Twitter'da 'ırkçılık' tartışmaları

01 Kasım 2022 Salı, 11:14

SpaceX ve Tesla markalarının sahibi, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'ı 44 milyar dolar gibi rekor bir tutara satın alması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Washington Post'ta yer alan bir habere göre, Siyahlara yönelik ırkçı bir itham olan 'nigger' sözcüğünün kullanımı, Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yüzde 500 arttı.

Eleştirmenler, bu artışın ardında ABD'li girişimcinin, "sınırsız ifade özgürlüğü" taahhüdünün bulunduğunu düşünüyor ve sosyal medya platformunda yeni bir nefret dalgası yaratabileceğine dair endişeler artıyor.

"ART ARDA 50 BİN TWEET..."

Musk, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, "yeni bir moderasyon konseyi oluşturulana dek içeriklere ilişkin önemli kararların dondurulacağını" duyurdu. Milyarder iş insanı ayrıca, konseyin "çok çeşitli bakış açılarına" sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Washington Post'a göre, Facebook'un sosyal medya denetleme eylemleri yıllardır, "Gözetim Kurulu" adlı bir dış organ tarafından yürütülüyordu. Ancak Musk'ın aklında benzer bir düzenleme olup olmadığı bilinmiyor.

Öte yandan, Siyahlara yönelik hakaret içeren sözcüğün yalnızca 300 hesap tarafından art arda 50 binden fazla kez atıldığı belirlendi. Bunun da Musk yönetimine yönelik bir karalama kampanyasının parçası olabileceği belirtildi.

NİGGER NE ANLAMA GELİYOR?

Nigger sözcüğü İngilizcede Siyahlara, özellikle Afro- Amerikalılara karşı kullanılan etnik bir aşağılamadır. İfade son derece saldırgan kabul edildiğinden genellikle "N-sözcüğü" şeklinde kullanılır. Fakat aynı zamanda, Afrika kökenli Amerikalılar arasında gelişigüzel bir şekilde, "kardeş" hitabına denk gelecek şekilde de kullanıldığı da görülmektedir.

Sözcük 18. yüzyılda, Latince "siyah" anlamına gelen "niger" sıfatından türetilmiş İspanyolca bir sözcük olan "negro"nun bir uyarlaması olarak ortaya çıkmış, zamanla aşağılayıcı bir çağrışım kazanmış ve 20. yüzyılda ırkçı bir hakarete dönüşmüştür.