Twitter'da ilk işten çıkarmalar gerçekleşti

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından ilk işten çıkarmalarını gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 09:15
Twitter'da ilk işten çıkarmalar gerçekleşti
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Elon Musk, dün Twitter'ı satın almasını tamamlamasının hemen ardından üst yönetimi işten çıkardı ve sosyal medya platformu ile ilgili belirttiği büyük hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunu ise açıklığa kavuşturmadı.

Reuters'ın haberine göre, Elektrikli araba üreticisi Tesla'nın CEO'su olan Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda platformun logosu olan kuş figürüne atıfta bulunarak "Kuş artık özgür" ifadelerini kullandı. Açıklamanın, Musk'ın platformda paylaşılan içeriklere dair kısıtlamaları azaltma isteğini de yansıttığı düşünülüyor.

Öte yandan Musk, platformun nefret ve bölünmelerin görüldüğü bir ortam olmasının da önüne geçmek istediğini ifade etti.

Musk, tüm bu hedeflere nasıl ulaşacağı ve şirketin yönetimine kimin getirileceği konularında herhangi bir detay vermezken, işten çıkarımları sürdürmeyi planladığı ifade etti.

Twitter'ın şu anda yaklaşık 7 bin 500 çalışanı bulunuyor.


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