Musk'ın 'ironi' paylaşımı gündem oldu: İran savaş istiyor
Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, X'te ironi olarak paylaştığı bir gönderide, İran'ı gösteren bir haritanın çevresinde ABD üslerini hedef aldı.
X'te dikkat çekici paylaşımlarıyla gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'tan bir tartışma yaratacak paylaşım daha geldi.
Elon Musk, X'te ironi olarak paylaştığı bir gönderide, İran'ı gösteren bir haritanın çevresinde ABD üslerini hedef aldı.
Musk'ın "Ah İranlılar..." diyerek yorum yaptığı görsel üzerinde, şu ifadeler yer aldı:
"İran savaş istiyor. Bakın İran, ülkesini bizim askeri üslerimizin ne kadar yanına kurmuş."
Oh the Irany … pic.twitter.com/a1x9hFgJ0Y— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023
Paylaşım, saatler içerisinde sosyal medyada viral oldu.
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