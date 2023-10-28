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Musk'ın 'ironi' paylaşımı gündem oldu: İran savaş istiyor

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, X'te ironi olarak paylaştığı bir gönderide, İran'ı gösteren bir haritanın çevresinde ABD üslerini hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 13:09
Musk'ın 'ironi' paylaşımı gündem oldu: İran savaş istiyor
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X'te dikkat çekici paylaşımlarıyla gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'tan bir tartışma yaratacak paylaşım daha geldi.

Elon Musk, X'te ironi olarak paylaştığı bir gönderide, İran'ı gösteren bir haritanın çevresinde ABD üslerini hedef aldı.

Musk'ın "Ah İranlılar..." diyerek yorum yaptığı görsel üzerinde, şu ifadeler yer aldı:

"İran savaş istiyor. Bakın İran, ülkesini bizim askeri üslerimizin ne kadar yanına kurmuş."

 

Paylaşım, saatler içerisinde sosyal medyada viral oldu.


İran ABD elon musk

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