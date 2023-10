Musk, Wikipedia ismi değişirse 1 milyar dolar verecek

Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. X hesabı üzerinden Wikipedia'nın isminin söylediği gibi değişmesi halinde 1 milyar dolar vereceğini söyledi.

Yaptığı sansasyonel açıklamalarla eleştirilere hedef olan Musk, bu sefer de Wikipedia'nın ismini küfürül ve kendince espirili olduğunu düşündüğü şekilde değiştirmeyi teklif etti.

Burada Musk'ın küfürlü bir paylaşım yapmasının en büyük nedeni, Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales'ın Musk'ı eleştirmesiydi. Bir diğer söylenti ise Elon Musk'ın Wikipedia tarafından gelen bağış çağrılarından rahatsız olması.

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımda önerdiği ismi 1 yıl kullanması halinde Wikipedia'ya 1 milyar dolar bağışlayacak. İşte yapılan paylaşım:

I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy