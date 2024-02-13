Musk'tan Ukrayna çıkışı: ABD desteği işe yaramayacak
ABD Senatosu’nun Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14.1 milyar dolar yardım öngören toplam 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısıyla ilgili tartışmalar sürerken, Kiev’e yapılacak mali yardımın cephedeki çıkmazı değiştirmeyeceğine inanan Musk’tan bir yeni açıklama daha geldi.
Senato’daki tartışmalara atıfta bulunan X sosyal medya platformunun sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, Kiev'in ihtiyaçları için ayrılacak yeni ödeneklerin Ukrayna’ya yardımcı olmayacağını söyledi.
X sosyal ağında yayınlanan bir konuşma sırasında, yapılan tüm mali yardımların düşmanlıkların uzamasına neden olduğuna dikkat çeken Musk, “Bu harcamaların Ukrayna'ya yardımcı olmadığını, savaşı uzatmanın Ukrayna'ya yardımcı olmadığını akılda tutmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Sputnik'in aktardığına göre, Musk, bir dizi senatörle Ukrayna'ya yardım tahsis edilmesini ima eden son Senato girişiminin tartışmasına katılırken, tartışmada yer alan Ohio Senatörü James Vance daha önce bu yeni yardımlara ilişkin tasarıyı eleştirmişti.
Vance, Kiev’e yardım tasarısının Ekim 2025 başına kadar askeri destek için hükümler içerdiğini, bunun da gelecekteki Başkan Donald Trump'ın seçilmesi halinde Kiev'e yönelik finansmanın durdurulmasını imkansız hale getirdiğini söylemişti.
ABD Senatosu, Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14,1 milyar dolar yardım öngören 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının gündeme alınıp tartışılmasına onay vermişti.
Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.
Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.
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