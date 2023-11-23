Müslüman seyyar satıcıya hakaret eden eski Obama yönetimi yetkilisi gözaltına alındı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 07:29

Güncelleme: 23.11.2023 - 08:46

New York'taki bir seyyar tezgahta yiyecek satanlara karşı Müslüman karşıtı hakaretlerde bulunduğu iddia edilen eski ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı Stuart Seldowitz'in gözaltına alındığı açıklandı.

Seldowitz, görüntülerinin internette yayılmasının ardından kendisiyle yapılan röportajlarda, yiyecek satıcısına "terörist" diyen kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Seldowitz, seyyar satıcının Hamas'a destek verdiğini söyleyerek kendisini tahrik ettiğini savundu.

Adının Muhammed Hüseyin olduğu belirtilen seyyar satıcıysa, Hamas lehine herhangi bir yorum yapmadığını belirtti.

Bir New York Polisi Sözcüsü, Seldowitz'in gözaltına alındığını söyledi, ancak kendisine yöneltilen suçlamalara dair ayrıntı bulunmadığını vurguladı.

Viral videolarda Seldowitz, günün farklı saatlerinde seyyar tezgahın önünde görülüyor.

Bir videoda "Eğer 4 bin Filistinli çocuğu öldürmüşsek, bu yeterli olmadı" diyor.

Seldowitz, 40 milyondan fazla izlenen bir başka videoda da İngilizce bilmediğini söyleyen satıcıya "cahil" diyor ve ailesinin Mısır gizli polisi tarafından işkenceden geçirilebileceğini söylüyor. Seldowitz ayrıca Muhammed Peygamber ve Kuran ile ilgili kışkırtıcı sözler söylüyor.

Bir başka videoda da yakındaki bir kişinin "Bu adamı taciz ediyorsun" dediği duyuluyor. Ancak Seldowitz satıcıyı kast ederek "Yahudileri öldürmeyi seviyor" diyor.

Stuart Seldowitz, uzun yıllar Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığı ve hatta bir dönem İsrail Filistin İşleri Bürosu'nda çalıştı. Eski Başkanlardan Barack Obama döneminde de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörlüğü yaptı.

Daily Beast, Seldowitz'in videoda görülen kişinin kendisi olduğunu teyit ettiğini ve "Sözün özü, evet benim" dedi.

Seldowitz "terörü ve masum sivillerin öldürülmesini teşvik eden birine karşı yorum yapılması gerektiğini düşündüğünü" söyledi.

Stuart Seldowitz bir başka röportajında da "Olan bitenden pişmanım ve üzgünüm. Ama o anın sıcaklığında söylememem gereken şeyler söyledim" dedi.

Seldowitz daha önce Gotham Goverment Relations adlı bir lobi şirketinde çalışıyordu. Şirketten yapılan açıklamada Seldowitz'in yaptıklarının "rezil, ırkçı ve şirkette uygulanan standartların altında olduğu" belirtildi.

Kasım 2022'de şirketin yayımladığı bir basın açıklamasında Seldowitz "Dış ilişkiler başkanı" olarak tanımlanıyordu.

Ancak şirketin kurucusu ve başkanı David Schwartz, Seldowitz'in beş yıldır şirket için herhangi bir iş yapmadığını ve unvanın onursal olduğunu savundu.

Birçok New Yorklu, sosyal medyada Muhammed Hüseyin'e destek mesajı verdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da X platformunda "İslamofobi nefrettir. Bu çok açık. Bu rezil, saygısız söylemin kentimizde yeri yok. Reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten memnunuz" dedi.

Aslen Mısırlı olan Hüseyin, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada Seldowitz'e dava açmayı düşündüğünü söyledi.