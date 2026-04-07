Mussolini’nin villası satıldı: Tartışmalı miras kamunun oldu

İtalya’nın Riccione kentinde bulunan ve bir dönem faşist lider Benito Mussolini’nin yazlık konutu olarak kullanılan “Villa Mussolini”, belediye tarafından 1,2 milyon avroya satın alındı.

Yetkililer, yapının kamu mülkiyetine geçmesiyle birlikte geçmişle eleştirel bir yüzleşme hedeflendiğini belirtti.

Yaklaşık 1890 yılında Adriyatik kıyısındaki tatil konutlarının tipik mimarisiyle inşa edilen villa, 1934 yılında Mussolini’nin yazlık ikametgâhı olmuştu. Aradan geçen onlarca yıla rağmen yapı, hâlâ “Villa Mussolini” adıyla anılıyor.

Riccione Belediyesi, 34 bin nüfuslu kentte simgesel öneme sahip yapının artık kalıcı olarak halkın kullanımına açılacağını duyurdu.

Riccione Belediye Başkanı Daniela Angelini, satın alma kararını “ileri görüşlü bir adım” olarak nitelendirirken, yapının Mussolini hayranlarının eline geçmesinin önüne geçilmek istendiğini vurguladı.

Angelini, “Riccione geçmişini inkâr etmiyor, aksine kültür yoluyla eleştirel biçimde ele alıyor” ifadelerini kullandı.

Villa, son yıllarda belediye tarafından kültür ve sergi alanı olarak kullanılıyordu. Yetkililer, burada uluslararası fotoğraf sergilerinin düzenlendiğini ve gelecekte de kültürel faaliyetlerin süreceğini belirtti.

Ayrıca binada, somut olmayan kültürel miras ve tarihsel arşivlere yönelik bir dokümantasyon merkezi kurulması planlanıyor.

1922’de iktidara gelen Benito Mussolini, İtalya’da faşist rejimi kurarak ülkeyi İkinci Dünya Savaşı’na sürükledi. Kolonyal savaşlar ve baskı politikaları nedeniyle yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu tutulan Mussolini, 1945’te yakalanarak öldürüldü.

Bugün hâlâ bazı aşırı sağ gruplar tarafından anılan Mussolini’nin mirası, İtalya’da tartışma konusu olmaya devam ediyor.