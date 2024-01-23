Mutfağında yangın çıktı: Acil iniş yaptı

ABD Teksas'ta uçuş sırasında mutfağında yangın çıkan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.01.2024 - 08:49
Mutfağında yangın çıktı: Acil iniş yaptı
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ABD'nin Texas eyaletinden North Carolina eyaletine giden uçak, yolculara servis edilecek yiyeceklerin hazırlandığı bölümde yangın çıkınca erken iniş yapmak zorunda kaldı.

NBC News'in haberine göre, "American Airlines" hava yolu firmasına ait "Boeing 737-800" tipi uçak, Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan North Carolina'ya gitmek üzere kalktı.

Firma, kalkıştan bir süre sonra uçağın mutfağındaki fırının alev almasının ardından "teknik sorun çıktığı" gerekçesiyle uçağın Houston'a yönlendirildiğini açıkladı.

North Carolina'ya iniş yapması gereken uçak, Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na indi. Uçaktaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.


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