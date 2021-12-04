Müzakereler ağır aksak

04 Aralık 2021 Cumartesi, 01:47

İran ile uluslararası toplum arasındaki toplantıya katılan bazı diplomatlar dünkü görüşmelerin ardından müzakerelerin haftaya kadar askıya alındığı söyledi. Tarafların müzakerelere en geç haftaya çarşamba günü dönebileceği de savunuldu. Bu sürede İran’ın önerilerinin değerlendirileceğine de işaret edildi.



İngiltere, Fransa ve Almanya’dan diplomatların ise görüşmelerde gelinen son duruma yönelik “hayalkırıklığı ve kaygı” mesajı gündeme yansıdı. Bu çerçevede Tahran’ın masaya getirdiği iki öneriye yönelik eleştiri getirildiği öne sürüldü.



“Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)” olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve Mayıs 2018’de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD’nin dönüşünün ele alındığı müzakerelere, Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran’dan üst düzey yetkililer katılıyor.



Borrell ile temas Öte yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın telefonda görüştüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Borrell, tarafların anlaşmaya varmak için çaba göstermesinin önemli olduğunu söyledi. Borrell, çözüm için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydetti. Abdullahiyan da müzakere sürecini genel olarak “iyi ama yavaş” şeklinde değerlendirdi, “İyi bir anlaşma mümkün ancak bazı tarafların tehdit dilini karşılıklı saygı diline çevirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Viyana’da yürütülen müzakerelere yönelik önceki gün İran’ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni, “Karşı tarafa iki taslak öneri sunduk. Biri yaptırımların kaldırılmasıyla, diğeri nükleer faaliyetlerle ilgili. Elbette öncelikle taslakları inceleyecekler. Eğer görüşmelere devam etmeye hazırlarsa biz müzakereleri sürdürmek üzere Viyana’dayız” demişti. Ancak önerilere ilişkin detay vermemişti.



İran nükleer anlaşmadan kaynaklı sorumluluklarını tekrar yerine getirmeye başlamak için başta ABD’den olmak üzere kendisine uygulanan ambargoların kaldırılmasını talep ediyor.

