Müzenin depolama dolabında kertenkelelerin atası bulundu
İngiltere’de bir müzenin depolama dolabında kertenkelelerin atası olarak kabul edilen bir sürüngenin fosili bulundu. Keşif, kertenkelelerin ortaya çıkışını bilinenin aksine, 35 milyon yıl geriye kaydırdı.
İngiltere merkezli Bristol Üniversitesi ve Doğal Tarih Müzesi yetkilileri, dün basın açıklaması yaparak müzenin depo dolabında 1950’lilerde ‘yanlış olarak etiketlenmiş’ bir fosilin, günümüz kertenkelelerin atası olarak tespit ettiklerini duyurdu. Keşfin, bilinenin aksine kertenkele ve benzer aileye ait sürüngenlerin ortaya çıkışını 35 milyon geriye kaydırdığı vurgulandı. Keşfi yapan Dr. David Whiteside ve ekibi, fosile X-ray taraması yaparak inceledi ve numunenin günümüz kertenkeleleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.
Bunun son yılların en önemli keşfi olduğunu belirten Dr. Whiteside keşif sürecini şöyle anlattı;
“Numuneyi ilk olarak, Bilimsel Araştırma Görevlisi olduğum Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin depolarında, Clevosaurus fosilleriyle dolu bir dolapta tespit ettim... Örneğimiz basitçe 'Clevosaurus ve bir başka sürüngen' olarak etiketlenmişti. Örneği araştırmaya devam ettikçe, aslında Tuatara grubundan çok günümüz kertenkeleleriyle daha yakından ilişkili olduğuna giderek daha fazla ikna olduk. Üniversitede fosillerin X-ray taramalarını yaptık ve bu, fosili üç boyutlu olarak yeniden oluşturmamızı ve kayanın içine gizlenmiş tüm minik kemikleri görmemizi sağladı.”
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