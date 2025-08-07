Myanmar'da askeri yönetimin başkan vekili öldü

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberinde Başkan Vekili Myint Swe'ye ilişkin bilgiye yer verildi.

Buna göre, Temmuz 2024'ten bu yana sağlık izninde olan Myint Swe, başkent Nepido'daki askeri hastanede hayatını kaybetti.

Myint Swe için düzenlenecek devlet töreninin tarihi ise henüz açıklanmadı.

Başkan Vekili Myint Swe, görünürde anayasal hükümet organı olan ancak uygulamada ordu tarafından kontrol edilen Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyine başkanlık ediyordu. Ülkenin ulusal güvenlikle ilgili en üst karar alma organı olarak faaliyet gösteren Konsey, olağanüstü hal ilan etme yetkisine sahip.

Myint Swe, 1 Şubat 2021'deki darbeyle dönemin Devlet Başkanı Win Myint'in gözaltına alınmasının ardından Başkan Vekilliğine getirilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing'in, Temmuz 2024'te sağlık sorunları gerekçesiyle Başkan Vekili Myint Swe'nin görevlerini devraldığı duyurulmuştu.

Yerel medyada Myint Swe'nin tedavi gördüğü ve yemek dahil günlük faaliyetlerini yerine getiremediği bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına OHAL ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, ülkede 4,5 yıldır süren olağanüstü hali (OHAL) sona erdirmişti.