Myanmar'da devrik lider Suu Çii'yi 5 yıl hapis cezası verildi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:40

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar’da askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Aung San Suu Çii’ye yolsuzluk davasında ilk kararını açıkladı.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Suu Çii’nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Devrik lider Suu Çii, 10 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor. Suu, şimdiye kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.