BM'den Myanmar açıklaması: Yeni yerinden edilmelere yol açıyor

Yayınlanma: 22.08.2024 - 08:09

Güncelleme: 22.08.2024 - 08:09

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dujarric, "Aldığımız raporlar, Rohingya'da (Arakan) yoğunlaşan düşmanlıkların can kayıplarına ve yeni yerinden edilmelere yol açtığını gösteriyor" dedi.

Çatışmaların özellikle Müslümanların yaşadığı Arakan eyaletinin Bangladeş sınırındaki Maungdaw kasabasında yoğunluk kazandığını belirten Dujarric, 5 Ağustos'ta söz konusu bölgede "yaklaşık 20 bin kişinin yerinden edildiği" bilgisini verdi.

Dujarric, "Ayrıca kuzey bölgesindeki Shan eyaletinden Bangladeş'e daha fazla insanın geçtiğine dair raporlar da var" diye konuştu.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Haziran ayının sonundan bu yana çatışmalar yeniden canlandı ve 4 kasabada yaklaşık 33 bin kişi yerinden edildi" dedi.

Stephane Dujarric, Myanmar'da devam eden iç çatışmalarla ilgili raporlarda evlerin ve diğer yapıların yıkıldığı bilgisinin de yer aldığını söyledi.

Dujarric, ayrıca, haziran sonundan bu yana devam eden şiddetli muson yağmurlarının "zaten kötü olan insani durumu daha da kötüleştirdiğini", "meydana gelen su baskınlarından yaklaşık 393 bin erkek, kadın ve çocuğun etkilendiğini" kaydetti.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.