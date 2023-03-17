Myanmar'da şiddettin endişe verici bir boyutta olduğu bildirildi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 08:14

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 08:15

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Noeleen Heyzer, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Myanmar oturumunda üye ülkeleri genel durum hakkında bilgilendirdi.

Myanmar ordusunun yönetime el koyuşunun 3. yılında ülke halkının durumunun kötüye gittiğine dikkati çeken Heyzer, şiddetin özellikle Myanmar'daki etnik bölgelerde artışta olduğunu, Myanmar ordusunun, güney Shan eyaletindeki bir manastırda en az 28 kişiyi öldürdüğü haberinin geldiğini söyledi.

Heyzer, "Sahadaki insanlar, yabancı ülkelere kendilerini hedef alan ve çatışmayı körükleyen orduya silah vermemeleri için yalvarıyor" ifadesini kullandı.

"ŞİDDET ENDİŞE VERİCİ BİR BOYUTTA"

Myanmar'da ordu yönetimi öncesindeki açılıma tanıklık eden genç nüfusun şimdi büyük hayal kırıklığı yaşadığına dikkati çeken Heyzer, ordu yönetimiyle savaşmak için silahlandıklarını belirtti.

Heyzer, ağır çatışmanın daha önce nispeten sakin bölgelere de yayılmaya başladığına işaret ederek, "Ülkede şiddet endişe verici bir boyutta artarak sürüyor" uyarısı yaptı.

Bu nedenle ülkedeki insani yardım ihtiyacının arttığını söyleyen Heyzer, 17,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

"ACİL ÖNLEM ALINMALI"

Arakanlı Müslümanlar ve diğer etnik azınlıklar, yerinden edilmiş kişiler, çocuk ve kadınların en fazla etkilenen kesim olduğunu anlatan Heyzer, "Acil önlem alınmazsa insani, siyasi ve sosyo-ekonomik kriz derinleşecek" değerlendirmesini yaptı.

Heyzer, 2022 yılının Arakanlı Müslümanlar için "ölümcül bir yıl" olduğunu, 2021-2022'de kara ve deniz yoluyla kaçmaya çalışarak hayatını riske atan Arakanlı Müslümanların sayısının yüzde 360 arttığını aktardı.

Üye ülkelere Arakanlı Müslümanlar için başlatılan yardım kampanyasına destek vermeleri için çağrıda bulunan Heyzer, "İhtiyaçlar çok büyük. Şimdi 'bağışçı bıkkınlığının' zamanı değil" dedi.

Heyzer, 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Bangladeş hükümetine de teşekkürlerini sunarak, "Bangladeş'in bu durumun sürdürülebilir olmadığı yönündeki mesajını da önemsiyoruz" dedi.