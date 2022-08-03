Nancy Pelosi kimdir? Nancy Pelosi'nin görevi nedir? Nancy Pelosi neden Tayvan'a gitti?

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:03

Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi 26 Mart 1940 yılında Maryland eyaletinde doğdu. 2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur. 4 Ocak 2007 - 5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır. Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.

Trinity Washington Universitesi'nde okuyan Nancy Pelosi 5 çocuk annesidir.



NANCY PELOSİ NEDEN TAYVAN'A GİTTİ?



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dört gün sürecek Asya turuna çıktı. Bu ziyarete ilişkin, yanıtı en çok merak edilen konu ise Pelosi'nin Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceğiydi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaştı Uçak Tayvan'a yaklaşırken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Ada'ya indi.

ABD bürokratik hiyerarşisinin 3 numaralı ismi Nancy Pelosi 2 Ağustos 2022'de Pelosi, 25 yıl sonra Tayvan'ı ziyaret eden ilk üst düzey ABD hükümet yetkilisi oldu.



NANCY PELOSİ'NİN ZİYARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Cumhuriyet.com.tr'den Mustafa Birol Güger'e konuşan CRI Türkçe'den gazeteci Gökhun Göçmen, son gelişmelerin, ABD-Çin ilişkilerinin temeline dönük, "yakın tarihte görülen en büyük saldırı" niteliğini taşıdığını vurguladı.

“Pelosi’nin adaya ziyareti, biriken fay hatlarının kırılması anlamına geliyor” diyerek tehlikenin boyutlarına dikkat çeken Göçmen, “Uluslararası kamuoyu Çin’in nasıl bir tepki vereceğini tartışıyor” diyerek, Çin’in krize ilişkin yaklaşımındaki “öngörülemezliğe” dikkat çekti.

Göçmen’e göre Çin, “Hesaplaşmayı kademeli olarak doğru zemin ve zamana çekmek isteyecek...”







