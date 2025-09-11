NASA duyurdu: Mars'ta yaşam izi bulundu

NASA’nın Perseverance keşif aracı, tozlu bir nehir yatağında bulduğu çamurtaşı kayalarının üzerinde “leopar noktaları” ve “haşhaş tohumları” olarak adlandırılan tuhaf desenler keşfetti.

Bilim insanları, bu işaretlerin antik Mars mikroplarıyla ilişkili kimyasal tepkimeler sonucu oluşmuş mineralleri barındırabileceğini düşünüyor. NASA, bu bulguların şimdiye kadar elde edilen “en açık yaşam izleri” olabileceğini açıkladı.

BİYOLOJİK İZLER OLABİLİR

NASA’ya göre keşfedilen kayalar, ajansın “potansiyel biyoişaret” olarak tanımladığı kriterleri karşılıyor. Bu da kayaların mutlaka daha detaylı incelenmesi gerektiği anlamına geliyor.

Imperial College London’dan gezegen bilimci Prof. Sanjeev Gupta, “Daha önce böyle bir şeye rastlamadık. Eğer bu kayaları Dünya’da görseydik, biyolojik süreçlerle açıklanabilirdi. Bu doğrudan ‘yaşam bulduk’ demek değil, ama peşinden koşmamız gereken çok güçlü bir iz” dedi.

NASA’dan Dr. Nicola Fox ise durumu şu benzetmeyle özetledi: “Bunu, geride kalmış bir fosil gibi düşünebilirsiniz. Belki bir öğünün kalıntısı, belki de artık dışarı atılmış bir şey.”

Kayaların gerçekten mikroplar tarafından üretilip üretilmediğini kesin olarak öğrenmenin tek yolu, onları Dünya’ya getirip laboratuvarlarda incelemek.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2026 bütçesinde NASA’nın bilim fonlarında büyük kesintiler öngörülüyor. Bu nedenle Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile birlikte planlanan Mars’tan örnek dönüş misyonu iptal edilme riskiyle karşı karşıya. Çin’in de 2028’de fırlatmayı planladığı benzer bir proje bulunuyor.

3,5 MİLYAR YAŞINDA

2021’de Mars’a iniş yapan Perseverance, o günden bu yana Jezero Krateri’ni keşfediyor. Bir zamanlar göl ve nehir sistemine ev sahipliği yapan bu bölge, yaşam izleri aramak için en umut verici alanlardan biri.

Geçen yıl, kraterin içindeki “Bright Angel Formasyonu”nda bulunan kayaların yaşı 3,5 milyar yıl olarak belirlendi. Bu çamurtaşı türündeki kayalarda organik madde ile kil tabakalarının etkileşime girerek yeni mineraller oluşturduğu düşünülüyor.

Stony Brook Üniversitesi’nden Dr. Joel Hurowitz, “Elde ettiğimiz veriler, göl tabanına çöken çamur ile organik maddelerin kimyasal reaksiyona girdiğini ve yeni minerallerin böyle oluştuğunu gösteriyor” dedi. Dünya’da benzer koşullar altında bu tür süreçlerin genellikle mikroplar tarafından tetiklendiği biliniyor.

BİLİM İNSANLARI SABIRSIZ

Perseverance, keşfettiği kayalardan örnekler topladı ve özel kapsüllerde sakladı. Şimdi bilim insanları, bu örneklerin Dünya’ya getirilmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Prof. Gupta, “Gerçekten emin olabilmemiz için bu kayaları Dünya’da görmek ve incelemek zorundayız. Bu, geri getirilmesini en çok istediğimiz örneklerden biri” ifadelerini kullandı.