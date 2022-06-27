NASA, ilk kez ABD dışında bir yerdeki ticari uzay üssünden roket fırlattı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ilk kez ABD dışında bir yerdeki ticari havacılık üssünden uzaya roket fırlattı.
BBC'deki habere göre, NASA sabah saatlerinde Avustralya'nın kuzeyindeki Arnhem Uzay Merkezi'nden üçlü roket fırlattı. Böylece Arnhem, "NASA'nın ABD dışındaki ticari bir uzay limanından ilk roket fırlatma yeri" olarak tarihe geçti.
NASA, fırlatmanın Güney Yarımküre'de yapılacak astrofizik çalışmalarına olanak sağlayacağını bildirdi.
Bilim insanları, fırlatılan roketlerin, bir yıldızın ışığının yakındaki gezegenlerin yaşanabilirliği üzerindeki etkisini incelemelerine yardımcı olacağına inanıyor.
Arnhem Uzay Merkezi, dünyada ticari olarak işletilen ilk ve tek ekvatoral fırlatma sitesi olarak biliniyor.
Merkezin CEO'su Michael Jones, yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir başarıya imza attık ve Avustralya'nın uzay yolculuğu serüveninde büyük bir iz bıraktık." dedi.
Öte yandan, NASA 1995'ten bu yana Avustralya'da ilk kez roket fırlattı.
Bir sonraki fırlatma 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Taksim'de 'Onur Yürüyüşü' öncesi gözaltı