NASA'nın kritik projesinde görevliydi: Genç mühendisin şüpheli ölümü gündemde

ABD’nin Alabama eyaletinde, NASA’nın nükleer uzay projelerinde görev yapan 29 yaşındaki mühendis Joshua LeBlanc, geçen yıl meydana gelen şüpheli bir kazada hayatını kaybetti.

Ancak olayın ayrıntıları ve son yıllarda benzer alanlarda çalışan isimlerin peş peşe ölümü, soru işaretlerini artırdı.

Kaza, Huntsville kentinde 22 Temmuz 2025’te meydana geldi. Yetkililere göre LeBlanc’ın kullandığı Tesla araç önce bariyerlere, ardından ağaçlara çarptı ve kısa sürede alev aldı.

Araç ve sürücünün kimliği yangın nedeniyle tanınamaz hale gelirken, kimlik tespiti günler sonra adli incelemeyle yapılabildi.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

Olaydan saatler önce, sabaha karşı ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan LeBlanc’ın evden çıkarken telefonunu ve cüzdanını bırakması dikkat çekti. Ayrıca Tesla’nın güvenlik sistemi verileri, aracın ölümünden önce saatlerce Huntsville Havalimanı’nda park halinde olduğunu ortaya koydu. Ailesi, bu seyahatin planlı olmadığını ve LeBlanc’ın alışılmadık şekilde iletişimi kestiğini belirtti.

Genç mühendisin, NASA bünyesinde yaklaşık 5,5 yıl çalıştığı ve özellikle nükleer itki sistemleri üzerine kritik projelerde görev aldığı öğrenildi.

LeBlanc’ın, Mars görevlerini hızlandırmayı hedefleyen Space Nuclear Propulsion programında ve nükleer termal roket motoru geliştirmeyi amaçlayan DRACO projesinde ekip liderliği yaptığı belirtildi.

ŞÜPHELİ KAYIPLAR GÜNDEMDE

Halk TV'nin aktardığına göre; 2022’den bu yana nükleer bilim ve uzay araştırmalarıyla bağlantılı en az 12 kişinin ya hayatını kaybetmesi ya da kaybolması, olayın tekil bir kaza olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Bu isimler arasında Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ile bağlantılı bilim insanlarının da bulunması dikkat çekti.

Art arda gelen vakalar, ABD yönetimini de harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Umarım rastgeledir ama yakında öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.

FBI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

FBI ise yaptığı açıklamada, kayıp ve hayatını kaybeden bilim insanları arasında olası bağlantıları araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Soruşturmada Enerji Bakanlığı ve diğer federal kurumların da yer aldığı belirtildi.

Yetkililer henüz olaylar arasında resmi bir bağ kurulduğunu açıklamazken, LeBlanc’ın ölümü ve benzer vakalar, ABD’de bilim dünyasını sarsan bir gizem olarak gündemdeki yerini koruyor.