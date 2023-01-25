NASA tarafından keşfedilen bir asteroit, dünyanın çok yakınından geçecek

Dünya atmosferine doğru hızla ilerleyen bir asteroitin, 27 Ocak'ta dünyanın yakınından geçeceği ve teleskopla gökyüzünden görülebileceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:31
NASA tarafından keşfedilen bir asteroit, dünyanın çok yakınından geçecek
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Dünya atmosferine doğru hızla ilerleyen bir asteroitin kısa bir süre önce NASA tarafından keşfedildiği bildirildi.

Asteroit, NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS) tarafından 21 Ocak Cumartesi günü tespit edildi.

Asteroit'in 27 Ocak'ta saat 12.30 sularında dünyanın yakınından geçmesi bekleniyor.

Dünya yüzeyinin yaklaşık 2,500 mil üzerinden geçecek olan asteroitin, dünyaya yaklaşan geçmiş asteroitler arasında dördüncü olduğu söyleniyor. 

Asteroit'in, dünyaya doğru ilerlediği açıklansa da CNEOS'a göre endişelenecek bir şeyin olmadığı kaydedildi.

NASA'daki uzay uzmanlarına göre, yaklaşık 82 ft'den daha küçük herhangi bir asteroidin Dünya atmosferinde yanma olasılığı daha yüksektir.

Astronomi meraklıları Sanal Teleskop Projesi sayesinde Asteroid'in dünya üzerinden geçtiğini görebilecekler.


NASA asteroit

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