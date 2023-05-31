NASA'dan ilk kez halka açık UFO toplantısı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 23:25

Güncelleme: 01.06.2023 - 00:14

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yaklaşık yedi aydır yürüttüğü Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili ilk kez halka açık basın toplantısı düzenledi.

Dört saatten fazla süren toplantıda, NASA tarafından Haziran 2022'de araştırmalara başlayan ve gökyüzünde, su altında veya uzayda tanımlanamayan nesneleri veya olayları kapsayan yeni bir terim olan UAP’ler ile ilgili verileri inceleyen eski bir astronot olan Scott Kelly’nin liderliğindeki 16 kişilik özel ekip, “uçak veya doğal afet olmayan hava olayları” başlıklı araştırmalar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene İHA tarafından kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Yöneticisi Sean Kirkpatrick, söz konusu metal objelerin tüm dünyada görüldüğünü aktararak, "Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kirkpatrick, söz konusu nesnelerin havadaki varlık güvenliğine görünür bir tehdit oluşturmadığını belirterek, ancak daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Toplantıda ayrıca, ABD donanmasına ait bir uçak tarafından kaydedilen gökyüzünde hareketli olan 3 noktaya ait görüntü de paylaşılarak, söz konusu görüntülerin sanıldığının aksine UFO olmadığı havaalanına giden büyük ticari uçaklara ait ışıklar olduğu ifade edildi.

DÜNYA GENELİNDE 800'ÜN ÜZERİNDE UAP RAPOR EDİLDİ

Araştırma ekibi, dünya genelinde 800’ün üzerinde UAP’nin resmi kaydının yer aldığı belirtirken, bunlardan yalnızca yüzde 2 ile yüzde 5 oranındakilerin “muhtemel anormal” kategorisinde olduğunu aktardı. UAP gözlemlerinde bu yılın başlarında ABD üzerinde bir Çin balonunun tespit edilmesinin ardından "önemli bir artışın" gerçekleştiğine dikkat çekildi.

“DÖNDÜK BAKTIK BALONMUŞ”

Ekip, UFO gözlemlerini çürütmenin yanı sıra bunları kanıtlamanın önemine değindi. Kelly, Virginia Sahili yakınlarında uçuş yaptığı sırada bir meslektaşının "kendisini UFO ile uçtukları konusunda ikna ettiğini" ifade ederek, "Görmedim. Döndük baktık Bart Simpsonmış meğer balonmuş" dedi.

“HENÜZ DÜNYA'NIN ÖTESİNDE YAŞAM BULAMADIK AMA BAKIYORUZ”

UAP'leri inceleyen NASA ekibinin başkanı David Spergel açılış konuşmasında, "Öğrendiğimizi hissettiğim şeyi bir satırda özetlemem gerekirse, yüksek kaliteli verilere ihtiyacımız var" dedi.

NASA'nın herhangi bir uzaylı veya dünya dışı yaşamla karşılaşıp karşılaşmadığına dair gelen soruya cevap veren Spergel, "Artık dışarıda pek çok gezegen olduğunu biliyoruz, bu nedenle yaşam için pek çok potansiyel ortam var. Henüz Dünya'nın ötesinde yaşam bulamadık ama bakıyoruz" dedi.

Uzaylıların keşfedilmesi halinde ne yapılacağına dair gelen soruya cevap veren NASA'dan David Grinspoon, bunun kendi görevlerinde olmadığını, ancak uzaylıları keşfederlerse "bulduklarını paylaşacaklarını" belirtti.

NASA ekibi, UAP'ler hakkındaki raporun temmuz ayında yayınlanacağını duyurdu.