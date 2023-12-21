NASA uzaydan gönderdi: 31 milyon km uzaktan gelen kedi videosu

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:15

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:19

31 milyon kilometreden gelen turuncu renkli kedinin videosu, Dünya’dan Ay’a olan mesafenin yaklaşık 80 katı kadar yol katetti. Video, 13 Ekim’de Florida’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden SpaceX’in Falcon Heavy roketiyle fırlatılan bir uzay aracına yüklendi ve 11 Aralık’ta internet üzerinden yayınlandı.

Video, indirildiği Palomar gözlemevindeki Hale teleskopu tarafından alındı. Oradan JPL’ye aktarıldı ve orada gerçek zamanlı olarak oynatıldı.

NASA, test ettiği lazer teknolojisinin sonunda güneş sisteminin daha uzak kısımlarıyla iletişimi geliştirmeyi deniyor.