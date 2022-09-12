NASA'dan küresel savunma testi: Göktaşına çarpacaklar
NASA, Dünya'yı koruma hedefi kapsamında bu ay içinde 'DART' adlı uzay aracını bir göktaşı ile çarpıştıracak.
ABD uzay programı NASA, Dünya'yı göktaşı tehlikesinden korumak amacıyla tasarladıkları 'DART' adlı uzay aracını 26 Eylül'de, yönünü değiştirmek üzere bir göktaşı ile çarpıştıracak.
KÜRESEL SAVUNMA İÇİN BİR İLK
Unilad'in haberine göre, geçen yıl Kasım ayında uzaya fırlatılan roket, uzayda geçirdiği 10 ayın ardından nihayet hedef alacağı göktaşını yakalamayı başardı.
Geçen perşembe günü (8 Eylül), konuya ilişkin açıklama yapan NASA, "Bu göktaşı, Dünya için bir tehlike arz etmiyor. Ancak yaptığımız bu test, küresel savunma sistemimizin, kinetik çarpma tekniği ile korunmaya çalışıldığı ilk test olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan DART adlı uzay aracı, hedefteki göktaşı Dimorphos'un da bulunduğu Didymos olarak bilinen çifte göktaşı sisteminin resmini çekmeyi başardı.
Sights are set!— NASA (@NASA) September 7, 2022
Our #DARTmission got its first look at the Didymos double-asteroid system, which poses no threat to Earth. On Sept. 26, DART will intentionally crash into Dimorphos to change its path as part of the world’s first planetary defense test: https://t.co/K8mlNIgLVB pic.twitter.com/VLt3McfcIc
Yaklaşık 30 milyon kilometre uzakta olan göktaşı, her ne kadar çekilen resimde çok ufak gözükse de gök bilimciler, bu resim sayesinde hedefin tam olarak nerede olduğunu tespit etmeyi başardı.
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