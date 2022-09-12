NASA'dan küresel savunma testi: Göktaşına çarpacaklar

NASA, Dünya'yı koruma hedefi kapsamında bu ay içinde 'DART' adlı uzay aracını bir göktaşı ile çarpıştıracak.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 13:54
NASA'dan küresel savunma testi: Göktaşına çarpacaklar
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ABD uzay programı NASA, Dünya'yı göktaşı tehlikesinden korumak amacıyla tasarladıkları 'DART' adlı uzay aracını 26 Eylül'de, yönünü değiştirmek üzere bir göktaşı ile çarpıştıracak.

KÜRESEL SAVUNMA İÇİN BİR İLK

Unilad'in haberine göre, geçen yıl Kasım ayında uzaya fırlatılan roket, uzayda geçirdiği 10 ayın ardından nihayet hedef alacağı göktaşını yakalamayı başardı.

Geçen perşembe günü (8 Eylül), konuya ilişkin açıklama yapan NASA, "Bu göktaşı, Dünya için bir tehlike arz etmiyor. Ancak yaptığımız bu test, küresel savunma sistemimizin, kinetik çarpma tekniği ile korunmaya çalışıldığı ilk test olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan DART adlı uzay aracı, hedefteki göktaşı Dimorphos'un da bulunduğu Didymos olarak bilinen çifte göktaşı sisteminin resmini çekmeyi başardı.

Yaklaşık 30 milyon kilometre uzakta olan göktaşı, her ne kadar çekilen resimde çok ufak gözükse de gök bilimciler, bu resim sayesinde hedefin tam olarak nerede olduğunu tespit etmeyi başardı.


NASA roket Göktaşı

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