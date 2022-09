NASA'dan küresel savunma testi: Göktaşına çarpacaklar

ABD uzay programı NASA, Dünya'yı göktaşı tehlikesinden korumak amacıyla tasarladıkları 'DART' adlı uzay aracını 26 Eylül'de, yönünü değiştirmek üzere bir göktaşı ile çarpıştıracak.

Unilad'in haberine göre, geçen yıl Kasım ayında uzaya fırlatılan roket, uzayda geçirdiği 10 ayın ardından nihayet hedef alacağı göktaşını yakalamayı başardı.

Geçen perşembe günü (8 Eylül), konuya ilişkin açıklama yapan NASA, "Bu göktaşı, Dünya için bir tehlike arz etmiyor. Ancak yaptığımız bu test, küresel savunma sistemimizin, kinetik çarpma tekniği ile korunmaya çalışıldığı ilk test olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan DART adlı uzay aracı, hedefteki göktaşı Dimorphos'un da bulunduğu Didymos olarak bilinen çifte göktaşı sisteminin resmini çekmeyi başardı.

Our #DARTmission got its first look at the Didymos double-asteroid system, which poses no threat to Earth. On Sept. 26, DART will intentionally crash into Dimorphos to change its path as part of the world’s first planetary defense test: https://t.co/K8mlNIgLVB pic.twitter.com/VLt3McfcIc